Ростов – Крылья Советов 12 августа 2019: прямая трансляция матча 5 тура РПЛ

«Ростов» и «Крылья Советов» матчем друг с другом закрывают программу пятого тура Российской премьер-лиги. Клубы находятся в разных полушариях турнирной таблицы. «Ростов» после четырех туров набрал 8 очков и занимает пока 6 место. При этом южане в этом сезоне еще не проигрывали.

«Крылья» с 3-мя очками занимают 14-ую строчку. Самарцы за 4 тура обыграли ЦСКА и потерпели 3 поражения.

При этом за «КС» выступает открытие старта сезона РПЛ и лидер гонки бомбардиров Александр Соболев, который за 4 игры забил 4 гола. Соболев, кстати, «Ростову» уже забивал – в прошлом сезоне благодаря голу нападающего «Крылья» обыграли южан на «Ростов Арене».

В прошлом году «Ростов» дважды уступил самарцам. Оба раза с одинаковым счетом 0:1.

Прямая трансляция матча Ростов – Крылья Советов 12 августа 2019

Встреча пройдет на «Ростов Арене» в понедельник, 12 августа. Она начнется в 20:00 по московскому времени (21:00 по самарскому). Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию матча смотрите на сайте kp.ru.