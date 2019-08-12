2019-08-11T22:22:41+03:00
Спорт

Ростов – Крылья Советов 12 августа 2019: прямая трансляция матча 5 тура РПЛ

Футбол, матч Ростов – Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция игры 5 тура РПЛ, которая пройдет 11 августа на «Ростов Арене». Составы команд, статистика личных встреч, где смотреть игру
Дмитрий КРИВЕНЦОВМихаил ГОРЮНОВ
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В прошлом сезоне победу «Крыльям» на «Ростов Арене» принес нынешний лидер гонки бомбардиров Александр Соболев. На фото справа.В прошлом сезоне победу «Крыльям» на «Ростов Арене» принес нынешний лидер гонки бомбардиров Александр Соболев. На фото справа.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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«Ростов» и «Крылья Советов» матчем друг с другом закрывают программу пятого тура Российской премьер-лиги. Клубы находятся в разных полушариях турнирной таблицы. «Ростов» после четырех туров набрал 8 очков и занимает пока 6 место. При этом южане в этом сезоне еще не проигрывали.

«Крылья» с 3-мя очками занимают 14-ую строчку. Самарцы за 4 тура обыграли ЦСКА и потерпели 3 поражения.

При этом за «КС» выступает открытие старта сезона РПЛ и лидер гонки бомбардиров Александр Соболев, который за 4 игры забил 4 гола. Соболев, кстати, «Ростову» уже забивал – в прошлом сезоне благодаря голу нападающего «Крылья» обыграли южан на «Ростов Арене».

В прошлом году «Ростов» дважды уступил самарцам. Оба раза с одинаковым счетом 0:1.

Прямая трансляция матча Ростов – Крылья Советов 12 августа 2019

Встреча пройдет на «Ростов Арене» в понедельник, 12 августа. Она начнется в 20:00 по московскому времени (21:00 по самарскому). Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию матча смотрите на сайте kp.ru.

Ростов Крылья Советов 12 августа 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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