2019-08-13T10:09:01+03:00
Общество

На работу - бегом: 57-летний почтальон обошла молодых спортсменов в забеге на три километра

Софья Щепеткова настолько любит спорт, что даже на службу бежит. И всегда улыбается
Евгения ВАСИНА
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Софья Щепеткова - самый быстрый почтальон нашего города.Софья Щепеткова - самый быстрый почтальон нашего города.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Больше четверти века Софья Щепеткова работает почтальоном в одном из отделений на улице Стара-Загора. За трудовые подвиги руководство наградило ее медалью, а коллеги за доброту и отзывчивость называют Сонечкой. Хрупкая на вид, но сильная и целеустремленная. Особенно, когда дело касается любимого хобби – бега.

Спортивная семья

- Я выросла в Таджикистане, родители были врачами. Оба бюджетники, на другие виды спорта денег не было. Решили, что я буду бегать. А мне и самой понравилось, появились первые награды, - вспоминает Софья.

Из Таджикистана пришлось уехать, о высшем образовании экономиста забыть, но любимый вид спорта она не бросила.

- Ради будущего детей в 90-е годы мы уехали в Самару. Мой муж отсюда, он окончил Куйбышевский строительный институт и по распределению попал в Душанбе, там мы и познакомились, - рассказывает почтальон-спортсменка.

Бег - любимый вид спорта Софьи с юности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бег - любимый вид спорта Софьи с юности.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У детей был акцент, пришлось работать с логопедом, поэтому для Софии была важна работа с ненормированным рабочим днем. Так она и оказалась на почте.

- Меня быстро приняли в коллектив. Девочки у нас отличные, всему научили, предлагали место оператора, но я не согласилась, - вздыхает почтальон. - Уже в Самаре у нас родилась дочка, она стала серьезно заниматься гимнастикой. Нужно было забирать ее с тренировок.

У Софьи трое детей. Все мастера спорта. Сын получил звание мастер спорта международного уровня по стрельбе. А дочка в этом году закончилась университет, работает тренером в спортивной школе, а в сентябре пойдет работать учителем физкультуры.

Софья настолько любит спорт, что даже на работу иногда прибегает.

- Мы переехали в другой район, теперь до дома минут 30 на автобусе, но у нас пробки, а я их не люблю. Мне лучше добежать и на работе принять душ. Бег полезен для фигуры, иначе я растолстею, - смеется женщина. – У меня так: если я не могу тренироваться, например, из-за погоды, то начинаю хандрить, даже колени ныть начинают. Дочь мне говорит: «Ну, хоть по лестнице побегай».

Софья настолько любит спорт, что даже на работу иногда прибегает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Софья настолько любит спорт, что даже на работу иногда прибегает.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3000 метров на одном дыхании

Коллеги всегда удивлялись спортивной подготовки Софьи. Но когда она привезла золотую и серебряную медали со всероссийского этапа корпоративной спартакиады Почты России, восхитились.

- Бегаю то, что для меня проще - длинные дистанции – 21 км. На марафон пока не готова. На соревнованиях бежала 3 км и 1 км, - рассказывает почтальон. - 3 км своим темпом преодолела легко, а вот на 1 км мне не хватило скорости. Но ребята так за меня болели! Кричали «Включайся!».

Софья участвует почти во всех полумарафонах Самарской области. В конце августа собирается в Уфу на спартакиаду пенсионеров. К соревнованиям в семье уже все привыкли.

Софья привезла медали с корпоративных соревнований Почты России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Софья привезла медали с корпоративных соревнований Почты России.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Звонят с одним вопросом: «Какой приз?». А я обычно домой везу только медаль. На этот раз я привезла книгу из коллекции «Комсомолки» - «Спецоперация Крым». Мы читали ее в газете отрывками и очень хотели купить. Так что с подарком угадали, - смеется женщина.

Коллеги никогда не видели Софью грустной.

- Когда мы были маленькими, у нас был лозунг: «Никогда не сдаваться, ничего не бояться, всегда побеждать и улыбаться». У почтальонов также: не пасовать перед трудностями, не ворчать, препятствия брать сходу и улыбаться, - дает совет коллегам Софья

Софья Щепеткова с коллегами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Софья Щепеткова с коллегами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Начальник ОПС Гулхан Файзуллина:

- На участке у Софьи 18 домов, она всегда с готовностью подменяет коллег. Люди так к ней привыкли, что газеты и журналы выписывают только у нее. Работает она с 8 утра до 15 часов, и не на минуту не присядет. В благодарность жители соседних домов иногда дарят ей варенья, соленья, конфеты. Софья всеми подарками делится с коллегами. Мы ей очень гордимся!

Почта России провела самую масштабную Всероссийскую Почтовую Спартакиаду Фото: предоставлено "Почтой России".

Почта России провела самую масштабную Всероссийскую Почтовую СпартакиадуФото: предоставлено "Почтой России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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