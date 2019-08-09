"В октябре придется поработать, зато в ноябре подфартит": что обещают звезды Дмитрию Азарову в день рождения

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 9 августа отмечает день рождения. "КП-Самара" попросила астролога-психолога Елену Кузнецову рассказать, что звезды и луна обещают главе региона в ближайшие месяцы.

Под знаком солнца!

Всегда интересно анализировать, в чем секрет успешных людей, какие качества помогают им достигать высот? Особенно, когда речь идет о политических лидерах. Что об этом может сказать карта рождения?

Дмитрий Азаров – губернатор Самарской области. Для успешного политика наиболее важно положение Солнца – оно у Дмитрия Игоревича очень сильное, что позволяет ему проявлять сильные организаторские и управленческие способности.

Для наиболее древней ветви астрологии, называемой восточной, или ведической, важно положение Луны, потому что это – ход наших мыслей, работа подсознания.

Луна у Дмитрия Азарнова в момент рождения проходит созвездие Уттара Пхалгуни, которое нацелено на получение результата, достижения. Отличительная часть влияния этого созвездия – это независимость и умение проявить свою индивидуальность, даже если большинство идет совсем в другом направлении. Также это желание побеждать и дух соперничества.

Губернатор всегда готов пообщаться с жителями

В октябре решаем проблемы, в ноябре удивляемся

В день рождения принято делать прогнозы на будущее. И для Дмитрия Азарова оставшаяся половина августа до середины сентября очень благоприятна, будет много энергии, сил и возможностей для решения вопросов и просто для жизни. С середины сентября до середины октября потребуется решать много мелких вопросов, углубляться в детали и решать проблемные ситуации.

С середины октября до середины ноября Солнце будет очень ослаблено и это отразится на всей политической ситуации, и для губернатора этот период также потребует больше отдачи и могут проявиться сложные ситуации. Стоит быть особенно внимательным.

Дальнейший период практически до конца года очень благоприятен, особенно после 5 ноября, когда Юпитер перейдет в знак Стрелец, что будет значить положительное влияние на общественно-политические процессы. В это время могут потребовать больше внимания социальная и правовая сферы, некоторые неожиданности возможны в конце ноября.

Самарский губернатор - человек эмоциональный

СПРАВКА КП

Дмитрий Азаров занял пост самарского губернатора 25 сентября 2017 года. До этого он несколько лет был главой города Самара, при губернаторе Николае Меркушкине уехал работать в Совет Федерации.

Редакция "КП-Самара" поздравляет губернатора с личным праздником. Желаем успехов во всех сферах деятельности, качественной реализации задуманных проектов, здоровья вам и вашим близким. Пусть во всех начинаниях сопутствует удача!