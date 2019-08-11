2019-08-09T15:31:53+03:00
Спорт

Локомотив – Урал 11 августа 2019: прямая трансляция матча 5 тура РПЛ

Футбол, матч Локомотив – Урал. Прямая онлайн-трансляция игры 5 тура РПЛ, которая пройдет 11 августа в Москве. Составы команд, статистика личных встреч, где смотреть игру
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Локомотив» и «Урал» за 4 тура набрали по 7 очков. Фото: www.fclm.ru«Локомотив» и «Урал» за 4 тура набрали по 7 очков. Фото: www.fclm.ru
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В пятом туре Российской премьер-лиги на «РЖД Арене» сыграют «Локомотив» и «Урал» - соседи по турнирной таблице. После четырех туров эти команды, как и три других, набрали по семь очков.

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» и обыграл «Тамбов» и «Крылья Советов». «Урал» переиграл «Уфу» и разгромил «Ахмат», однако в следующих двух матчах «шмели» набрали только одно очко – сыграя вничью с «Ростовом».

При этом все победы даются «Локомотиву» очень тяжело. Оба матча, где подопечные Юрия Семина добыли три очка, завершились со счетом 2:1. А вот «Урал» в этом сезоне забивает много – больше только «Ростов», и то только на один мяч.

Статистика личных встреч

Цифры на стороне «железнодорожников». Из 25 матчей, которые команды сыграли друг с другом, «Локомотив» побеждал в 13-и. 8 игр закончились победами «Урала». Еще в четырех встречах команды разошлись миром.

До сегодняшней игры «Локомотив» и «Урал» встречались в финале Кубка России в Самаре. Тогда сильнее были «железнодорожники» 1:0.

Прямая трансляция матча Локомотив – Урал 11 августа 2019

Встреча пройдет в воскресенье, 11 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Она начнется в 16:30 по местному времени. Игру покажет телеканал «Матч. Премьер». Трансляцию матча смотрите на сайте kp.ru.

Локомотив Урал 11 августа 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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