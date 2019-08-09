Переезда в Самару не будет: «Оренбургу» разрешили играть на «Газовике»

Футбольный клуб «Оренбург» проведет сезон 2019/2020 в РПЛ (или часть сезона) на родном «Газовике». Российский футбольный союз допустил стадион до 15 сентября.

- Российский футбольный союз допустил стадион «Газовик» до матчей Российской Премьер-Лиги. «Оренбургу» сможет проводить там домашние матчи до 15 сентября включительно в соответствии со сроком выданного сертификата. При этом до начала проведения каждого матча клуб в указанные сроки должен обеспечить наличие соответствующих согласований с органами внутренних дел, - говорится на официальном сайте РПЛ.

Правда, что будет после 15 сентября, непонятно. Сможет ли «Оренбург» играть на «Газовике» или придется переезжать на «Самара Арену» - вопросы у болельщиков к РПЛ и РФС остаются.

Напомним, перед началом сезон в РПЛ заявили, что «Оренбург» не сможет играть на «Газовике» из-за малой вместимости арены. Запасным стадионом клуб заявил «Самара Арену», поэтому появились разговоры о временном переезде команды в другой город. До этого это не мешало «Оренбургу» играть на «Газовике».

Позже и.о. губернатора региона Денис Паслер заявил, что он договорился с РФС и «Оренбургу» разрешат играть дома. Однако в РПЛ снова сказали, что «Оренбургу» нужно будет искать другой стадион или реконструировать свой – в частности, увеличивать вместимость до 10 000.

При этом календарь РПЛ составили так, чтобы развести домашние матчи «Оренбурга» и «Крыльев Советов», чтобы, если возникнет необходимость, «горожане» смогли сыграть на «Самара Арене». Правда, первый матч «Оренбург» все-таки провел на «Газовике» - против «Зенита».

Теперь болельщики могут передохнуть. Ближайшие два домашних матча точно пройдут в Оренбурге – против «Тамбова» и «Сочи». Однако начало встречи против южан передвинули на два часа раньше – игра начнется в 18:00 по московскому времени (20:00 по местному времени).

Также в «Оренбурге» «горожане» примут «Рубин», а вот где пройдет матч с «Локомотивом» - пока вопрос.

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