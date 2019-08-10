Оренбург - Тамбов 10 августа 2019: прямая онлайн трансляция матча 5 тура РПЛ

Прямая онлайн-трансляция матча Оренбург - Тамбов 10 августа 2019 года со стадиона "Газовик" начнется в 14.00 (мск). В пятом туре встретятся команды, которые сейчас занимают строчки внизу турнирной таблицы. Для ФК "Оренбург" сегодняшняя домашняя встреча пожалуй первый шанс в календаре набрать очки: пока команда Владимира Федотова не смогла одержать ни одной победы.

На игре "Оренбурга", конечно же, сказались межсезонные потери. Ушел в "Зенит" один из самых полезных игроков РПЛ Алексей Сутормин. Серьезно пришлось перестаривать оборону. Но, несмотря на отсутствие побед, команда неплохо выглядит на поле и явно заслуживает большего. По крайней мере ни одна из прошлых игр (кроме матча с "Зенитом") не закончилась всухую.

Гости горожан неплохо дебютироввали в РПЛ. "Тамбову" достался сложный календарь: в начале одни звезды из топ6. При этом клуб выиграл у "Спартака", забил "Локомотиву" и "Зениту". У клуба неплохо выстроена оборона, так что забить тамбовчанам непросто.

Конечно, в этом домашнем матче "Оренбург" постарается сделать все, чтобы победить. За тем, насколько это получится, будем наблюдать вместе в 14.00 (мск) в прямой трансляции 5 тура РПЛ Оренбург - Тамбов 10 августа.

Статистика личных встреч

Команды встречались дважды, обе игры прошли в ФНЛ. В домашнем матче выиграл Орен6ург со счетом 2:1, у себя дома "Тамбов" оформил ничью 1:1.

Прямая онлайн трансляция игры Оренбург - Тамбов 10 августа состоится в 14.00 (мск). Будем смотреть вместе.