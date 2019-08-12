«И этими выхлопами город дышит!» Представители ОНФ нашли на тольяттинских заправках «паленый» бензин

Убийственное топливо

В последние годы число автомобилей выросло невероятно. И этот рост чреват не только пробками и сложностью парковки. Экологи утверждают, что львиная доля загрязнений атмосферы сегодня принадлежит именно автомобилям, а не промышленным предприятиям. Например, в рейтинге самых загрязненных городов, составленном Росстатом, есть города с отсутствием вредных производств – с «миссией» отравления воздуха успешно справляются автомобили. Ростов-на-Дону ежегодно «производит» 89,4 тыс. тонн токсичных веществ – из которых 87% – отработанные выхлопные газы. В Краснодаре выбрасывается в атмосферу 70,5 тыс. тонн вредных веществ, из которых 84,5% - все тот же транспортный выхлоп. Тольятти, кроме того что слывет автомобильной столицей страны, является еще и крупным центром химической промышленности. И жителям города, конечно, труднее осознать, что основной причиной смога могут быть автомобили, а не промышленные гиганты (которых, кстати, в отличие от авто контролируют надзорные органы). Причем надо учесть, что некачественное топливо выбрасывает в атмосферу в десятки раз больше вредных веществ, чем бензин экологического стандарта Евро-5.

Но в прошлом году тольяттинцы заподозрили, что с топливом что-то не так. И вовсе не из-за воздуха, а из-за сбоев в работе двигателей автомобилей после заправки на некоторых городских АЗС. Жалобы начали поступать в Общероссийский народный фронт, который по фактам обратился в прокуратуру. Результатом стала серия проверок автозаправок, которая будет продолжаться в течение всего 2019 года.

- В планах на 2019 год проверить все автозаправочные станции города, а их более ста, – сообщил представитель ОНФ Сергей Лушин. – Сейчас проверили около 20 АЗС, результаты есть пока не по всем, но уже можно говорить о предварительных итогах.

На одной из заправок обнаружено превышение по сере в 353 (!) раза. Если такое топливо попадает в двигатель, оно сразу забивает все форсунки, фильтры, датчики кислорода. А какой вред наносится воздуху?

Ревизия заправок продолжается. Если пробы топлива, отобранные на АЗС, не проходят проверку (обезличенные образцы анализировали в лаборатории Сызранского НПЗ), компании выписывают штрафы до 500 тыс. рублей. При повторной проверке, которая пройдет после трехмесячного интервала, к злостным нарушителям будут применены более серьезные санкции – вплоть до отзыва лицензии.

Некачественный бензин может стать корнем многих проблем

Экология и техосмотр

Экологичность автотранспорта зависит не только от топлива, но и от регулярности техобслуживания. По словам экспертов, любое топливо, которое соответствует ГОСТу, на выходе из исправной каталитической системы должно разлагаться на воду и углекислый газ – тогда ущерб атмосфере будет меньше. Но из некачественного топлива продукт выходит недоокисленный. И чем больше у автомобиля пробег, тем меньше продукт на выходе из катализатора будет окисляться. Катализатор загрязняется и от использования некачественного топлива, его эффективность снижается. Даже если потом заливать Евро-5 автомобиль все равно будет выбрасывать в воздух больше вредных веществ.

Впрочем, даже исправный автомобиль, заправленный отличным топливом, далек по экологичности от велосипеда: ежегодно он выбрасывает в атмосферу более 65 кг метана, более 8 кг окислов азота, 61 кг серы и другие вещества. В Тольятти в 2017 году зарегистрировано 287 тысяч автомобилей, в Самаре – 466 тысяч. Вот и посчитайте, сколько тонн примесей отправит в атмосферу этот совокупный автопарк…