"Репетировала по ночам, муж только смеялся": мама троих детей из Самары рассказала, чего ей стоило звание вице Миссис Россия - 2019

Жюри выбрало победительниц конкурса "Миссис Россия - 2019": решения по главной финалистке вызвало ряд споров. А вот жители Самарской области свою победительницу - вице Миссис Россия 2019 Анну Митрофанову поддержали практически единогласно.

- "Красотка!", "Умница", "Как ты все успеваешь!" - сыпались сообщения в комментариях в Инстаграме. Особенно их стало много после объявления результатов.

"Муж поддержал во во всем"

33-летняя самарчанка Анна Митрофанова о карьере модели никогда не мечтала. 15 лет назад она занялась маникюром, потом - макияжем. И только недавно она стала директором Академии перманентного макияжа: как говорят все подруги, "сделала себя сама".

- Я Аню знаю со школы, - говорит ее подруга Алия Ирискина. - Она занималась танцами тогда, но никаких мечтаний о подиуме не было, хотя она всегда красотка была. Да у нее просто времени на это не было: представьте только, трое детей, свой бизнес, все по дому сама делает, готовит, уют наводит. И тут раз - и конкурс. Для нас это сюрпризом стало. А она и на это время нашла!

Анна счастлива с мужем и обожает своих детей

Сначала мама троих детей стала обладательницей титула "Миссис Самарская губерния". А затем отправилась покорять страну.

- Я просто хотела показать, что любая женщина - королева. Такой посыл нам дала Анна Юрьевна Маркова, организатор этого конкурса, она невероятная женщина, и наша цель была раскрыть свой потенциал, стать примером для других, - признается сама участница.

Муж Алексей решение жены стать участницей глобального конкурса воспринял позитивно.

- Он ее в Самаре приходил поддерживать, сидит в зале, аплодирует. Но он такой спокойный. Для него совсем не важен был результат. Говорят вот, мол, все победы куплены. А я удивляюсь: ну кем? Зачем? Мне кажется, там все честно оценивают, - говорит подруга победительницы.

Анна Митрофанова неожиданно для себя стала Миссис Самарская Губерния

Детей в садик, и репетировать

Анна Митрофанова признается, что поддержка земляков ее очень тронула.

- В первую очередь я хочу сказать спасибо моей семье, моему мужу Алексею, и всем самарцам, кто писал мне добрые сообщения. Подготовка к конкурсу длилась три-четыре месяца. Это было непросто. Репетировала ночами, как детей уложу. От семьи старалась время не отрывать, - говорит Анна.

Каждый свой наряд Анна выкладывала в Инстаграме с благодарностями к тем, кто помогал создавать образ. В центр управления полетами, например, красотка пришла в стильном космическом платье. И вспомнила про своих детишек, которые остались болеть за маму в Самаре:

- Очень познавательная экскурсия была, узнали много новой засекреченной информации!!! Жду, когда увижу своих малышей и поделюсь с ними этой информацией и фотографиями!!! - написала она.

"Она пример для всех"

Все знакомые Анны в один голос говорят: более достойного этой победы человека просто нет на всей Земле. У победительницы трое детей: дочка в этом году пойдет в первый класс, еще одна дочка и сын - в садике. В общем, хлопот по дому немало. Но Анна успевает все!

- Аня - невероятная, она пример для нас всех и теперь еще для всей России. Пример усидчивости, любви к семье, терпения. А еще она очень любит своих детишек. Первое, что сказала после победы: мол, хочу скорее домой, обнять их! - говорит знакомая Анны Дарья Полшкова.

С собой Анна привезла космические сувениры из Самары

Сама победительница признается, что на этом ее работа не заканчивается.

- Теперь мы будем представлять свой титул на мероприятиях. Ближайшее уже в сентябре пройдет в Таллине. Там нас ждет фантастическая программа. Так что продолжение следует, - улыбается финалистка конкурса.