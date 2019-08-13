«Ему рубили копыта топором»: В Самаре на набережной работает больной пони-пенсионер

- Не катайте детей на этом пони! У него уже возраст пенсионный, ноги больные. Султанчику приблизительно 25 лет, - такое объявление стали размещать жители Самары в социальных сетях.

На фото изображен оседланный белоснежный пони с отросшими копытами и стертой шкурой. Это одна из лошадей, на которых так нравится кататься детям.

Любители конного спорта вспоминают, что Султан был уникальной лошадью. Но вскоре пони продали.

- Спортивная лошадь, породистая, даже в другие города на случку отправляли. Был в КСК «Авангард», в пони-клубе, участвовал в соревнованиях. При сносе ипподрома часть поголовья пони, за исключением трех штук, продали. Султан, видимо, оказался у частников, - рассказывает Максим Афанасьев.

Белый пони Султан посередине когда-то был элитным представителем породыФото: Из личного архива

Выкупил коня, судя по рассказам зоозащитников, некий Вячеслав. Живет на Сухой Самарке, лошадей использует для катаний по набережной и площади Куйбышева.

- Это прекрасный пони, который содержится в отвратительных условиях. Я была на территории, где живет Султан и еще несколько лошадей. Там раньше 4-5 лошадей разных стояли. Не раз видели, как хозяин носился на санях в умат пьяный, избивая при этом лошадей. Он не соблюдает элементарнейших правил по уходу за пони, привязывает его к санкам, а ему остается только пытаться успевать своими маленькими ножками за другой лошадкой, - делится впечатлениями жительница Самары Мария Гурина.

Конь, по мнению специалистов, неухоженный. Копыта не обработаны, шкура стерта от седла без вальтрапа, спина от возраста уже продавлена. Гурина вспоминает: хозяин с копытами лошадей не церемонился, просто рубил лишние отростки топором.

- Я его очень давно знаю. Лошадь у него не одна, есть еще пони и большие кони, - признается еще одна защитница животных Алена Белова. – Разговаривать с ним – пустая трата времени, он не в себе. Человек не бедный, на праздники хорошо зарабатывает на лошадях, несколько домов в разных районах имеет, так что про кормежку речи нет, лошадь для него как средство наживы. Одну из его лошадей я пыталась выкупить, но в последний момент он передумал.

По рассказам любителей коней, они не раз обращались в различные общественные организации, однако до хозяина Султана так и не смогли достучаться.

- Султана как-то добрая женщина взяла, когда он совсем загибался. Кормила и поила, заботилась о пони, коваль к нему приезжал не раз. А когда он немного окреп, хозяин снова решил: пенсия подождет, - возмущается Алена Белова.

Возможно, у хозяина пони есть свои объяснения, почему животное не отправляют на заслуженный отдых. Но связаться с ним не удалось. Редакция "КП"-Самара" продолжает разбираться в этой истории. Официальные запросы отправлены в прокуратуру города департамент потребрынка.

"Комсомолка" будет следить за дальнейшей судьбой Султана.