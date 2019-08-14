«Всё доделывали на коленке»: незрячий певец из Самары может выступить на детском Евровидении со своей песней

24 сентября в Москве пройдет финал отборочного тура на детское «Евровидение». За право представлять Россию борются десять молодых артистов, среди них и 12-летний Даниил Хачатуров из Самары. За плечами у мальчика – борьба с тяжелым онкозаболеванием и, как следствие, слепота.

- Обидно, когда уточняют: «Ты слепой?». Хочется ответить: «Это ты слеп, а я незрячий», - рассказывал Даниил в интервью «Комсомольской правде» - Самара». – Когда человек слушает красивую музыку, он закрывает глаза, важен только голос.

Даниил Хачатуров не раз выступал дуэтом с Дианой Гурцкой, участвовал в проектах «Ты супер!» на НТВ и «Добрая волна» Игоря Крутого. Юный музыкант пишет песни. Авторских произведений в репертуаре Даниила уже больше десяти.

- Даня пишет песни в самолете, пока летит. Причем ему нравится английский язык. Песня, с которой мы решили поучаствовать в отборе на «Евровидение», тоже написана на английском, - вспоминает мама мальчика Елена Хачатурова. – Это песня о том, что жизнь одна и надо ее так прожить, чтобы научить детей жить в мире.

Друзья семьи послушали, как мальчик поет эту песню, и предложили подать заявку на детское «Евровидение». Мама Даниила рассказывает: по критериям песня не подходила. Нужно, чтобы 60% песни было на русском языке, а хронометраж – 3 минуты. Песня артиста была на английском и длилась 3:40.

- Музыку Даня сам сочинил, аранжировку сделал доцент кафедры музыкального искусства эстрады СГИК Павел Плаксин, - делится Елена. – Но нам надо было на проект «Ты супер!», и мы уехали, не доделав песню под критерии. В итоге сами на коленке в телефонах довели песню до ума. Ни на что не рассчитывали, но неожиданно пришло приглашение в полуфинал отборочного тура.

Прошло со всей России только 50 песен. Все выступали с песнями, написанными профессионалами. А Даню взяли с его песней собственного сочинения.

- А тут еще и человек с проблемами здоровья… Выступали мы последние. Все прошло успешно. Сказали, что результаты будут в течение месяца. Если ничего не придет на почту, значит, не прошли. Ждали результата больше месяца, уехали на «Новую волну» там нам подтвердили: если никакой информации нет, то увы. Ну, мы забыли, начали готовить ролик сами, чтобы добру не пропадать, а потом пришли результаты, - удивляется Елена Хачатурова. – Не знаю, насколько нам удастся победить. Там будут сильные дети со всей России, тоже победители крупных конкурсов. Сейчас Даниил готовится, оттачивает произношение, репетирует трудные места. Будем стараться.