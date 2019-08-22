2019-08-22T14:35:17+03:00
Общество

Как собаки находят доллары и евро? Таможенники научили азам своего мастерства юных солдат

СОБР и кинологи таможенной службы рассказали юнармейцам об особенностях своей работы и дали им несколько полезных уроков [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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Собаки самарский таможни - настоящие профессионалы своего делаСобаки самарский таможни - настоящие профессионалы своего делаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Дебют для таможни

Детский оздоровительный лагерь «Союз», который находится под Самарой, в эти дни стал оплотом патриотизма. Там на военно-патриотическую смены «Школа молодого юнармейца» собрались несколько юнармейских отрядов и 60 детей из неблагополучных семей со всего региона — всего около 200 человек. Последних с начинающими солдатами поселили не случайно — пускай берут пример и вступают!

Скучать ребятам не приходится. С ними постоянно проводят «Уроки выживания», на который интересные гости рассказывают мальчишкам и девчонкам о тонкостях своей профессии. Последний мастер-класс проводили самарские таможенники. От службы приехали борцы СОБР и кинологи с собаками.

В арсенале СОБРА много интересных вещей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В арсенале СОБРА много интересных вещейФото: Альберт ДЗЕНЬ

В Юнармию приходят не только парни Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Юнармию приходят не только парниФото: Альберт ДЗЕНЬ

— Первый раз работаем с Юнармией. Наш руководитель генерал-майор таможенной службы Владимир Данченков — сам участвовал в боевых действиях, он любит такие мероприятия, поэтому мы с радостью согласились принять в нем участие, — рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь самарской таможни Ольга Мельникова.

Приемы СОБРа

Открывали программу бойцы СОБР. Они работают на границах, в аэропортах, пунктах оформления товаров, на больших предприятиях, например, АвтоВАЗе. Таможня относится к правоохранительным органам, поэтому удивляться не стоит.

Детям показали, как правильно пользоваться щитом и другими средствами защиты Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Детям показали, как правильно пользоваться щитом и другими средствами защитыФото: Альберт ДЗЕНЬ

Бойцы СОБРа показали начинающим военным несколько боевых приемов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Бойцы СОБРа показали начинающим военным несколько боевых приемовФото: Альберт ДЗЕНЬ

Юнармейцам первым делом показали спецсредства СОБРа. Здесь есть, на что посмотреть: пуленепробиваемый шлем, бронежилеты из разных материалов, надежный щит «Штурм», который весит 30 килограммов... Будущим солдатам с таким вещами скорее всего столкнуться придется, поэтому послушать рассказ бывалых бойцов, многие из которых принимали участие в военных действиях, дорогого стоит.

Помимо этого бойцы СОБРа показали своим зрителям, как нужно защищаться от нападения злодеев. Не важно — с ножом он или с пистолетом. При правильном использовании приемов рукопашного боя можно обезоружить нападавшего.

СОБР самарской таможни показывает, как защититься от бандита.Михаил ГОРЮНОВ

Мастер-класс от собак

Показанное зашло на ура, а самый настоящий восторг вызвало выступление служебных собак. Сначала они показали отработку различных команд — реакцию как на голос, так и на жесты кинолога.

Нюх у собак-таможенников развит отлично Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Нюх у собак-таможенников развит отличноФото: Альберт ДЗЕНЬ

Ребята не упустили возможность погладить песиков Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Ребята не упустили возможность погладить песиковФото: Альберт ДЗЕНЬ

Затем всех ждал самый настоящий мастер-класс. Сначала отличилась бельгийская овчарка Балто — чемпион кинологических соревнований между странами СНГ, которая недавно помогла на посту в Тольятти обнаружить 241 килограмм наркотиков. Перед юнармейцами пес без трудна нашел пакетик с имитацией героина, спрятанный в один из больших чемоданов.

Еще одна четырехлапая — Зуна — обучена искать деньги. Ей также не составило проблем обнаружить тайник с рублями, долларами и евро среди множества сумок.

Собаки самарской таможни ищут наркотики.Михаил ГОРЮНОВ

После выступления кинологов, ребята еще долго не отпускали их подопечных. Гладили их и играли с ними.

Юнармейцам понравилось

— Оказывается, в таможне очень даже интересно. Может быть, попробую сюда устроиться в будущем, — делится юнармеец Яромир из отряда «Санчировец», что создан при 13-й школе. — Увлекательная работа, занятия с оружием — здесь есть все, чем мы занимаемся и в Юнармии.

Встреча юных военных и таможенников прошла успешно. Возможно, такие акции будут продолжены.

Яромир И Тимур не исключают, что после Юнармии свяжут свою жизнь со службой в силовых структурах Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Яромир И Тимур не исключают, что после Юнармии свяжут свою жизнь со службой в силовых структурахФото: Альберт ДЗЕНЬ

— С юнармейцами мы проводили такое мероприятие впервые. Надеемся, что мы были полезными для ребят из Юнармии, ведь такие встречи помогают формировать представление о мужестве, долге, чести, ответственности, — сказала начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Самарской таможни Светлана Инчина.

Встреча прошла в дружной атмосфере и завершилась совместным фото Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Встреча прошла в дружной атмосфере и завершилась совместным фотоФото: Альберт ДЗЕНЬ

«Уроки мужества» в этой смене не заканчиваются. МВД, спецотряд ГРОМ, наркоконтроль и даже служба безопасности Центробанка — все они и не только собираются посетить «Союз» и помочь юнармейцам подготовиться ко взрослой жизни и сделать правильный выбор в будущем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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