«Крылья Советов» — «Спартак» 25 августа 2019 года: прогноз на матч 7-го тура РПЛ

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» 25 августа 2019 года на «Самара Арене» — 1-1.

В рамках 7-го тура РПЛ на стадионе «Самара Арена» местные «Крылья Советов» примут столичный «Спартак». Оба соперника выиграли свои прошлые матчи и не хотят сбавлять набранный темп.

Москвичи — явный фаворит. В четверг они с минимальным счетом уступили «Браге» в квалификации Лиги Европы, но в чемпионате у них дела наладились. В последнем туре в дерби повержен ЦСКА. Оптимизма болельщикам красно-белых, которых на берега Волги собирается немало, придает и отличная игра Андрея Шюрле. Немец стал настоящим лидером коллектива, это видно практически в каждом новом поединке. Яркий футбол периодически показывает Бакаев, ищет себя на поле Гус Тил. Ждут фанаты результата и от Джордана Ларссона, который наверняка появится в нападении, ведь Понсе все еще отбывает дисквалификацию.

«Крылья» в свою очередь на прошлой неделе набрали три очка в Екатеринбурге, уверенно одолев «Урал». По-прежнему хорош Александр Соболев — эффектно использует свои голевые моменты и по праву является лидером бомбардирской гонки на сегодняшний день. Первый забитый мяч за новую команды может придать уверенности и Гынсарю с Радоньичем. Последний, впрочем, пока остается игроком замены. Также в коллективе Божовича есть ряд опытных игроков — Рыжиков, Комбаров, Гацкан, Анюков — которые знают, как обыгрывать «Спартак».

Букмекеры за многократных чемпионов страны. На победу команды Кононова средний коэффициент — 2,35. На ничью — 3,25. На «КС» — 3,15.

Не исключено, что плотный график гостей все-таки скажется на результате. Поэтому рискнем предположить, что в этой паре все не так очевидно.

Рассудит «Крылья» и «Спартак» Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток он даст в воскресенье в 20-00 по самарскому времени (21-00 по московскому). Трансляцию читайте на samara.kp.ru.