Пожар в Самаре около Авроры: два человека сгорели заживо в частном доме

Страшный пожар в Самаре около Авроры на ул. Балаковской произошел 17 августа, ночью. Здесь загорелся частный дом. Сообщение о пожаре за гостиницей "Ницца" поступило в МЧС около 23.00. Жилой дом вспыхнул сразу - как рассказывают соседи, они до последнего боялись, что пламя перекинется на соседние дома.

- Привлекали пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу, Работали 17 единиц техники, 50 человек. Пожар ликвидировали в 23.48, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

К сожалению, в огне погибли два человека: мужчина и женщина, хозяева дома. Им было по 50 лет. Их тела нашли при разборе завалов. Очевидцы утверждают, что рядом с домом бегала дочь погибших. Также соседи говорят, что у семьи были проблемы с алкоголем.

- Очень резко появилось пламя, с трехэтажный дом был столп огня. Женщина там бегала, кричала, что люди остались. Пыталась из шланга поливать. Очень страшно - сообщают свидетели пожара в группе Подслушано Самара.