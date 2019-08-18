2019-08-18T09:31:33+03:00
Общество

Пожар в Самаре около Авроры: два человека сгорели заживо в частном доме

По словам очевидцев, в живых в страшном пожаре в Самаре около Авроры осталась только дочь, а сгоревшая пара могла злоупотреблять алкоголем
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре сгорел жилой домВ Самаре сгорел жилой дом
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Страшный пожар в Самаре около Авроры на ул. Балаковской произошел 17 августа, ночью. Здесь загорелся частный дом. Сообщение о пожаре за гостиницей "Ницца" поступило в МЧС около 23.00. Жилой дом вспыхнул сразу - как рассказывают соседи, они до последнего боялись, что пламя перекинется на соседние дома.

- Привлекали пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу, Работали 17 единиц техники, 50 человек. Пожар ликвидировали в 23.48, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

К сожалению, в огне погибли два человека: мужчина и женщина, хозяева дома. Им было по 50 лет. Их тела нашли при разборе завалов. Очевидцы утверждают, что рядом с домом бегала дочь погибших. Также соседи говорят, что у семьи были проблемы с алкоголем.

- Очень резко появилось пламя, с трехэтажный дом был столп огня. Женщина там бегала, кричала, что люди остались. Пыталась из шланга поливать. Очень страшно - сообщают свидетели пожара в группе Подслушано Самара.

Пожар 17 августа Самара.Подробности читайте в https://vk.com/overstory163 Копирование материала только с указанием источника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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