2019-08-19T16:38:55+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 02 октября 2019 года по Лоту №1 (РАД-173844) отменены
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1 (РАД-173844), назначенного на 02.10.2019г.:

Лот 1: Нежилое помещение, кадастровый номер 63:09:0101170:10540, назначение: нежилое помещение, Этаж №1, Этаж №2, Технический этаж №3, общей площадью 611,9 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, д.55.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет со дня заключения Договора.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 151 831 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 101 218 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 151 831 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 5 061 руб. 30 коп.

Шаг аукциона на понижение – 10 122 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): передача Объекта Арендатору по акту приема-передачи будет осуществлена не позднее «31» августа 2020г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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