2019-08-19T11:08:00+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» финишировали в регулярке ЧР на 4 месте и сыграют в Суперфинале в Самаре

Соперниками волжан по группе стали петербургский «Кристалл» и «CITY»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Суперфинал по пляжному футболу в Самаре пройдет с 28 августа по 1 сентября. Фото: beachsoccer.ru.Суперфинал по пляжному футболу в Самаре пройдет с 28 августа по 1 сентября. Фото: beachsoccer.ru.
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В Саратове завершился 3-ий предварительный этап чемпионата России по пляжному футболу. По его итогам «Крылья Советов» финишировали на 4 месте.

Могли быть выше

К третьему этапу «Крылья» подошли в ранге одного из лидеров. С третьего тура самарцы обыграли «CITY», ЦСКА, «ЭЛМОНТ» (дважды), «Дельту» и «Локомотив» и комфортно расположились на 2 месте. Могли бы замахнуться и на лидерство, однако питерский «Кристалл» волжанам (да и всем остальным) не по зубам. Но все равно к саратовскому этапу «КС» подошли в приподнятом настроении.

Однако что-то пошло не так. В двух первых турах этапа «Крылья» уступили прямым конкурентам – «Локомотиву» и «Спартаку». После этого стало понятно – за второе место не зацепиться, но можно побороться за тройку.

Несмотря на два поражения подряд «Крылья» гарантировали себе место в Суперфинале, который, кстати, пройдет в Самаре. Помогла осечка королевского «ЭЛМОНТа», который проиграл «Спартаку».

Вместе с «КС» досрочно пробилась в Суперфинал и саратовская «Дельта». Так что матч следующего тура как раз между самарцами и саратовцами проходил без давления турнирной таблицы. Футболисты изрядно покуражились, накидав друг другу 20 (!) голов. Счет матча – 11:9. В пользу «КС».

В следующих матчах – с «CITY» и «Кристаллом» – решалось только то, какое место в итоге займут «Крылья» и в какой группе окажутся в Суперфинале.

- «CITY» необходимо обыграть. А с «Кристаллом» завтра вшестером, будем реалистами, невозможно будет бороться. А «CITY» надеюсь, мы обыграем и войдем в тройку, - сказал перед двумя заключительными встречами предварительного этапа президент пляжных «Крыльев Советов» Евегний Храмов. Его слова приводит beachsoccer.ru.

Третье место помимо более проходимых соперников гарантировало бы Самаре 3 команды на Кубке России. Так что побороться стоило.

- Будем бороться за путевку от Самары для ещё одной команды, - сказал тогда Евгений Храмов. - В этом есть дополнительная мотивация. У нас уже одна команда отобралась: «Грин Тим», сейчас по итогам чемпионата области мы прошли, так, что команда, занявшая второе место, грубо говоря, сидит в засаде и ждет результата нашего выступления в чемпионате России. Я был бы очень рад, если бы три команды от Самары поехали на Кубок России.

Однако добыть путевку для еще одной команды не получилось. Сначала «Крылья» ожидаемо уступили «Кристаллу» 2:5, а потом не смогли справиться с «CITY» 4:5. И финишировали на 4 месте.

Первую встречу Суперфинала «КС» проведут 29 августа.Фото: beachsoccer.ru.

Первую встречу Суперфинала «КС» проведут 29 августа.Фото: beachsoccer.ru.

Сыграют с «Кристаллом» и «CITY»

Победителем регулярного чемпионата стал четырехкратный чемпион России «Кристалл» из Санкт-Петербурга. С ним «Крыльям» предстоит сыграть в одной группе в Суперфинале. Также в группу А попал «CITY», который финишировал на 6 месте.

В другой группе сыграют московские «Спартак» и «Локомотив» и саратовская «Дельта».

Все встречи самарского Суперфинала пройдут на набережной Волги. Первые игры состоятся 28 августа. Однако местные болельщики в этот день игру «Крыльев» не увидят. Волжане первую встречу проведут 29 августа против «CITY». Матч с «Кристаллом» запланирован на 30 августа.

Полуфиналы ЧР пройдут 31 августа, а 1 сентября состоится финал и встречи за 3 и 5 места.

Самарцы угодили в одну группу с четырехкратным чемпионом России «Кристаллом». Фото: beachsoccer.ru.

Самарцы угодили в одну группу с четырехкратным чемпионом России «Кристаллом». Фото: beachsoccer.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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