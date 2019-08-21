Редактор с дротиком и бухгалтер с трубой: как эффективно сплотить сотрудников в Самаре

Самое важное, что есть у любой компании, это профессиональные, мудрые и самые крутые сотрудники. А чтобы каждый из них работал максимально эффективно, людей нужно хорошо кормить, в меру хвалить и не оставлять попытки крепко подружить. В общем, тимбилдинг как метод сплочения команды, которая потом будет рвать все рекорды, никто не отменял. Редакция «КП-Самара» отправилась на мероприятие по внутренней «синхронизации» и готова рассказать, каким должен быть эффективный тимбилдинг.

Правильное место

Конечно, провести командное мероприятие можно и в офисе. Но эксперты говорят: лучше всего сменить обстановку, так как на рабочем месте сотрудники и будут думать – сюрприз! – о работе. Лучше всего выбраться на природу: во-первых, коллеги скажут «спасибо», подышав свежим воздухом, во-вторых, здесь ничего не будет напоминать о «текучке». «Комсомолка» выбрала «Циолковский»: этот загородный комплекс располагается среди соснового бора, тут есть удобные беседки для последующего фуршета, а по дорожкам на территории можно вдоволь погулять, а потом даже искупаться в Кондурче.

Еще один большой плюс – разнообразные залы на выбор. В больших можно провести конференцию на 350 человек. Выбрать место для банкета можно по вкусу: это малый банкетный зал в стильном баре «МедвежЁнок», шале на берегу реки, скрытая от посторонних глаз «Лесная жемчужина». Мы для своей «синхронизации» остановились на легком, белоснежном Большом шатре. Эта площадка на открытом воздухе, как раз для летних мероприятий. Танцевальный флешмоб, игровые тренинги и шикарный банкет проходили именно здесь.

Шатер стал еще лучше вечером

Качественная программа

Доверить подготовку мероприятия лучше профессионалам. Не верьте бухгалтеру, который заявляет, что в молодости организовывал свадьбы. Получите только раздражение коллектива. Все задания в тимбилдинговых корпоративах должны быть психологически выверены и решать различные задачи внутрикомандного взаимодействия. Ну и, конечно, там, где вы решили проводить это мероприятие, для выполнения различных упражнений должно быть достаточно места. Сидя за столом команду не сплотишь.

У многих открылись новые талантыФото: Личный архив

Команда «КП-Самара» оказалась на различных площадках: нам пришлось пройти веревочный курс, показав, насколько мы доверяем друг другу, и определив лидеров – иногда очень неожиданных. Импровизированный тир продемонстрировал, как хорошо мы умеем распределять роли в команде, а задание с трубопроводом, кажется, было призвано потренировать наши нервы и воспитать толерантность друг к другу.

Научились доверять друг другуФото: Личный архив

Вкусный фуршет

После насыщенной объединяющей программы, да еще и на свежем воздухе, разыгрался зверский аппетит. Этот вопрос в загородном комплексе «Циолковский» решается просто: здесь есть ресторан, кафе и бар. Без проблем можно составить меню даже для самого требовательного коллектива. Много и зон барбекю, для тех, кто решит приготовить угощение самостоятельно и на углях.

Ну а нас по доброй традиции угощениями радовал выездной ресторан «Изобилие»: легкие закуски, пикантные рыбные и куриные шашлычки, брускетты и канапе - красиво и очень вкусно.

Угощениями радовало "Изобилие"Фото: Личный архив героя публикации

Транспортная доступность

Удобно еще и то, загородный комплекс «Циолковский» находится на оптимальном расстоянии от города. При необходимости можно заказать трансфер, который доставит вас от Барбошиной поляны до комплекса и обратно. Ну а мы своей дружной командой заказали просторный автобус. После тимбилдинга в «Циолковском» наша команда стала еще более дружной и будет радовать вас интересными текстами.