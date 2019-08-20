Самарские нефтяники выпустили в Волгу более 8 тысяч мальков стерляди

Винновка встречает гостей перезвоном колоколов и стаями ласточек, поющих на проводах. А гости здесь не редкость - и паломники приходят, и любопытные туристы, и по делу люди заглядывают. Ведь Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь не только главная достопримечательность волжского села, но и место, где выращивают мальков стерляди. Здешний рыбопитомник занимается разведением молоди этой ценной краснокнижницы - по всем правилам науки и с божьей помощью. Мальки пользуются высоким спросом. В частности, их уже несколько лет подряд закупает АО «Самаранефтегаз», чтобы… отпустить на волю. Именно таким образом предприятие участвует в воспроизводстве речной фауны и восстановлении биологического разнообразия подводного мира.

Стерлядь по-монастырски

В просторном помещении стоят огромные квадратные ванны - в них прямо-таки кишат юркие остроносые рыбешки. Даже совсем мелких мальков стерляди с другой рыбой не спутаешь - разве что с малюсенькими осетрами. Как-никак, родственники! Мальки, вылупившиеся из икринок, здесь растут до тех пор, пока специалисты не решат: пора отправляться в свободное плавание, возрождать некогда многочисленную популяцию. Эта миссия на них ложится, когда малыши наберут 3,5 - 4 грамма веса. Перед первым в их жизни путешествием мальков не кормят - не из экономии, а для их же пользы, чтобы как можно быстрее освоили жизненно необходимый навык по поиску корма. Очередная партия юных стерлядок отправилась в Волгу 15 августа - с легкой руки самарских нефтяников, под присмотром представителей Росрыболовства. Рыбок взвесили и переправили в огромную автоцистерну, в которой они доехали до берега. Долго томиться не пришлось - специальный желоб, уходящий с причала в волжские волны, оборудован здесь же, под стенами храма.

- Сегодня монахи в очередной раз выпускают в Волгу мальков стерляди в рамках экологической акции Самаранефтегаза, - говорит государственный инспектор Рыбоохраны по Самарской области Средневолжского территориального управления Росрыболовства Владимир Кадушников. - Предприятие уже не первый раз участвует в этом важном мероприятии по сохранению ценной породы.

По словам Владимира Алексеевича, в естественной среде выживут из новоселов далеко не все: кроме природных врагов, рыбу «косят» так называемый антропогенный фактор и браконьеры. С браконьерами бороться проще, а вот с негативным воздействием человеческой деятельности на речных обитателей еще придется поработать. Именно человеку удалось всего за век почти истребить вид, царивший в реках миллионы лет.

- В начале 80-х, когда я начинал трудовую деятельность молодым инспектором, Волга «кипела» стерлядью - она была промысловой рыбой, - вспоминает Владимир Кадушников. - А потом исчезла буквально на глазах. В последние несколько лет поголовье стерляди плавно восстанавливается, и вопрос стоит простой: вернуть эту рыбу из Красной книги, снова сделать многочисленной и общедоступной.

Рыбохозяйственная наука сурова. Из мальков, выпущенных сегодня, до половозрелого возраста (5 - 7 лет) доживет и даст потомство чуть более пяти процентов. Но и это большой шаг вперед.

Жизнь Волги - сила России

Экологическая деятельность нефтяников ведется в соответствии со стратегией нефтяной компании «Роснефть» и касается не только волжских обитателей. Реализуются целевая газовая программа, направленная на почти полное прекращение сжигания попутного газа, программы по повышению надежности трубопроводов, модернизации резервуарного и котельного парков. Но выпуск мальков - одно из самых «живых» мероприятий.

- Группа самарских предприятий компании «Роснефть» занимается восстановлением волжских биоресурсов более 10 лет, за это время было выпущено свыше двух миллионов мальков ценных промысловых рыб, - рассказал генеральный директор АО «Самаранефтегаз» Сергей Анжигур. - Биологическое разнообразие Волги - это сила России, и мы рады участвовать в его возрождении.

На выпуске стерляди экологическая работа Самаранефтегаза по восполнению биологического разнообразия Волги в этом году не закончится: в октябре предприятие пополнит реку молодью толстолобика и сазана.