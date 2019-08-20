Он без меня спать не может! Дрессированная черепаха из Самары умеет целоваться и знает команду "айда"

Наши глаза встретились - это была любовь!

О Надежде Паниной «Комсомолка» уже писала. В 2014 года женщина мыла окно на 8 этаже и не удержалась – упала на бетон солдатиком. Полтора года самарчанка боролась за спасение ног, пережила 23 операции, но в итоге все-таки оказалась в инвалидном кресле. Ежедневно женщину поддерживает любимый супруг Денис, а два года назад в доме проявился Паша. С тех пор Надежда и большой черепах не расстаются ни на минуту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/726944" frameborder="0"></iframe> Черепаха умеет сидеть на плече.

- Сын уже взрослый ему с мамой не интересно, муж на работе, а я одна дома, мне даже поговорить не с кем было. Так и появилась идея завести домашнее животное, но кого? Кошку нужно приучать к горшку, с собакой гулять. Выбирали между аквариумом и птицами. Рыбки – дело не просто. Так и решили завести черепаху, - вспоминает Надежда.

Паша появился совершенно случайно, но это была любовь с первого взгляда.

- Мы с мужем шли в магазин, а рядом был "Зоомир". Решили зайти просто так, прицениться. Сказали, что ищем черепаху. Продавец уточника, важно ли нам какой будет это черепаха. Получив отрицательный ответ, ушла. Вернулась и протянула нам Пашу: «От него отказались хозяева, заберете?». Паша вытянул шею. Как только наши глаза встретились, я поняла, что просто не могу его оставить в магазине, - смеется Надежда.

Без любимой хозяйки Паша уснуть не можетФото: Альберт ДЗЕНЬ

В больницу пришлось проносить контрафактом

С тех пор каждую ночь черепаха греется под мышкой у Надежды, а днем сидит в переноске. Паша – водная хищная черепаха. Любовь у них с Надеждой взаимная. Как-то ее положили в хирургию, туда черепах не пускают.

- Два дня Паша не спал, искал меня по всему дому. Засыпал на ходу, но продолжал искать. Тогда Денис принес его ко мне в больницу. От врачей его пришлось прятать. В больницу животных приносить не положено. Но через некоторое время врачи заметили, поругались, но вскоре смирились, - по секрету рассказывает Надежда. – У Паши есть все прививки. Ветврача мы посещаем регулярно.

Паша очень умный, знает команда. Например, когда Надежда говорит: «Давай поцелуемся», он вытягивает шею.

Паша все понимает, жаль только не говоритФото: Альберт ДЗЕНЬ

- А когда прошу показать мне другую щеку, поворачивает голову. Он у меня как собачка. Вечерами я его достаю из переноски и предлагаю прогуляться: «Паша, айда!» и он идет за мной. Удивляются все. Спрашиваю: «Ты голодный?», а он в ответ по аквариуму лапой стучит, - смеется Надежда. – Муж сначала не верил, что Паша команды знает и меня понимает. Как-то раз сам в этом убедился. И теперь в шутку зовет его Павел Денисович!