Обманут? Зато опыт будет! Мама двоих детей рассказала, как и зачем учила их пользоваться безналичкой

- Проездные взяли? Вот вам еще 100 рублей, купите по дороге домой хлеб, - отправляла я по утрам сына и дочь в школу и каждый раз переживала: потеряют бумажку, потратят сдачу на чипсы или колу. Знаю, что они копят мелочь потихоньку и запретные сладости покупают, а то и безделицы всякие. Нет бы, копить на что-то полезное! От мужа после развода нормальной помощи не дождешься, приходится экономить на всем, а у них жвачки и лимонады на уме. И ведь взрослые уже - Олегу 14, Юле 10.

- А вы заведите для них детскую кредитную карту, - посоветовала знакомая – консультант банка, в котором я плачу ипотеку.

Попробую, рискну.

Вам с ночными фуриями или с Лунтиком?

До 14 лет детские пластиковые карты – дополнительные карты к счету родителей. Выпускают их для пользователей уже с шести лет. Получит ребенок паспорт – будет именная подростковая карта хоть с именем, фотографией – что угодно. Во всех случаях дети получают не только карточку, но и возможность установить на телефон специальное детское мобильное приложение.

Прежде чем решиться на выпуск, я изучила условия и возможности в нескольких банках. Для меня главным критерием выбора стала стоимость годового обслуживания карт и наличие банкомата рядом с домом. Две карты мне обошлись в 1500 рублей в год. Дополнительный «пряник» - возможность получать кэшбэк за покупки по безналичным платежам. Надеюсь, это стимулирует моих детей перевести свои карманные деньги в онлайн.

В школе не везде можно платить "пластиком"Фото: Евгения ГУСЕВА

Сам процесс оформления детских карточек никаких сложностей не вызвал. Достаточно было оформить заявку на сайте банка, ввести свои и детские данные и выбрать дизайн карточек. Все процедура заняла чуть больше получаса. Через два дня курьер привез мне готовые карты прямо в редакцию, сфотографировал мой паспорт, я подписала документы и – вуаля! – карта в кармане.

Поспорили мы с детьми лишь в одном. Для них пока важно оформление, а не «начинка». Олег хотел карту с роботами, а Юля – с драконом из любимого мультика. Чуть не подрались из-за этого, пока я не пригрозила сделать им карты с Лунтиком. Остановились на «школьном» дизайне с глобусами. Все-таки это «кошелек», а не игрушка.

Банкоматы детям - игрушки

Пока сын отправляется на прогулку с собакой, мы с дочкой садимся устанавливать и настраивать ей на телефон банковское мобильное приложение. Разбираемся не сразу - каждую операцию нужно подтверждать одноразовым смс-кодом, бюджетный детский смартфон начинает "глючить", ребенок - нервничать. Наконец дело сделано. В этот момент сын возвращается с прогулки и я, уже предвкушая второй акт пьесы, зову его присоединиться к нам.

- Так я уже все установил, там все элементарно, - удивляется Олег. В отличие от нас ему на это понадобилось всего две минуты.

Начинаю объяснять отпрыскам основы финансовой безопасности. Самое главное - сохранять тайну ПИН-кода и не передавать никому данные карты. Попутно выясняю, что они не понимают разницу между ПИН-кодом карты и кодом доступа в банковское приложение. И буквально в последнюю минуту ловлю за руку дочку, старательно засовывающую бумажку с обоими записанными кодами в чехол телефона.

Объяснив теорию, отправляю детей на «практику». Сын уезжает на занятия. В городских автобусах уже можно расплачиваться банковской карточкой, но, конечно, как всякая тревожная мать я волнуюсь - вдруг что-то пойдет не так, и не только перевожу ему на счет в приложении деньги, но и даю«наличку с собой. Смс-оповещения о расходах с детских карт должны приходить мне на телефон, однако я тщетно жду отчета о поездке на автобусе. Вместо этого через три часа мне приходит сообщение о... покупке в пекарне. Еще через 20 минут возвращается довольный ребенок, жующий пирожок. Осторожно интересуюсь - мол, неужели в транспорте карточкой заплатить не получилось?

А вот за проезд расплатиться картой можно вездеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Получилось, без проблем, кондуктор даже не удивилась. Просто почему-то деньги с карты не списали, смотри, в приложении та же сумма, - делится впечатлениями ребенок. - А платить карточкой гораздо удобнее, чем мелочь по карманам собирать! И я посчитал, на пирожок хватило. На, забирай свою наличку обратно, она мне не пригодилась!

В этот момент наконец-то приходит оповещение о приобретении билета. И такое позднее оповещение о транспортных расходах, увы, потом будет повторяться каждый раз, создавая путаницу в детских умах…

Идем с дочкой знакомиться с банкоматом. Оказывается, даже такие привычные до автоматизма для нас, взрослых, операции могут вызвать у ребенка ступор. Поначалу дочка не сразу понимает, какой стороной вставляется пластиковая карточка, порывается набрать ПИН-код прямо на экране и засунуть купюру поперек купюроприемника, но быстро осваивается и действует уже уверенно.

Спустя час вполне непринужденно расплачивается своей карточкой на кассе магазина. Причем кассир, как и кондуктор в транспорте, реагирует на ребенка с «пластиком» более чем спокойно.

… Всего за две недели пластиковые карточки плотно вошли в жизнь моих детей. Они самостоятельно платят за мобильную связь, за проезд в городском транспорте, с удовольствием пользуются карточками в магазинах. Сын даже вывел на карту честно заработанные на опросах в интернете сто рублей. Теперь я перевожу карманные деньги на неделю вперед, и дети сами учатся планировать свои расходы.

АРГУМЕНТЫ «ЗА»

Во-первых, это просто удобно. Теперь отправляя ребенка в магазин за хлебом или на занятия, мне не нужно судорожно выгребать из кошелька наличку и считать рубли. (Нет, вариант давать детям с собой в магазин мою зарплатную карточку я никогда не рассматривала).

Во-вторых, все отчеты о детских расходах приходят мне на телефон, а в приложении я могу видеть состояние их счета. Кстати, в приложении можно установить лимит расходов на день и на месяц, чтобы защитить детские финансы. В-третьих, дети тоже наглядно видят свои доходы и расходы и всегда знают, сколько у них денег на счету, учатся их копить и распределять. А кэшбэк, пусть и небольшой, стимулирует их больше использовать безнал.

АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»

Оказалось, что в школьной столовой карточки не принимают, как не принимают их и в городских маршрутках. Так что на это дети имеют наличку - сами снимают ее в банкомате. А во-вторых, почему-то оказалось, что с переходом на «безнал» денег на карманные расходы у меня стало уходить раза в полтора больше. Может быть дело в том, что перевод с карты на карту - это гораздо проще, чем поход до банкомата. Может быть виноваты задания, которые я могу дать им в банковском приложении, а потом перечислить за помытую посуду или подметенный пол честно заработанные рубли? А может быть, дети еще не до конца воспринимают «настоящесть» таких «виртуальных» денег у себя на счетах. Будем учиться на своих ошибках. Выводы пока делать рано.

КОММЕНТАРИЙ БАНКИРА

Зарина Плукчи, управляющий Самарским филиалом банка "Открытие"

- Банковские карты – неизбежная необходимость. По результатам исследований, проведенным в разное время в Великобритании и Австралии, дети, которые пользуются дебетовыми картами, в будущем относятся к кредитным картам осторожнее своих сверстников. Дети начинают понимать, что такое лимит, почему его нельзя превышать, что такое комиссия банка. Я рекомендую как можно раньше приучать детей к простым правилам обращения с деньгами.

1. Учите детей управлять желаниями, зарабатывать и копить. Учите их понимать финансовую ситуацию семьи, возможности, природу денег, их происхождение. Научите различать номиналы, основные характеристики подлинности купюр. Сравнивайте цены перед покупкой, объясняйте рекламные манипуляции.

2. Рассказывайте об онлайн-угрозах: финансовых тратах в социальных сетях, неконтролируемых покупках в интернет-магазинах, интернет-играх. Используйте антивирусные программы, защищающие смартфоны от взлома.

3. Если карта кредитная – найдите способы объяснить суть таких отношений с банком.

4. Можно выдавать детям недельную «зарплату» (установить лимит). Спустит все в первый день на шоколадки, останется без копейки до конца месяца.

СОВЕТ ПСИХОЛОГА

Илья Воронин, врач-психотерапевт

- Деньги, в том числе банковские пластиковые карты - это инструмент, и в современном мире нужно уметь им управлять и учить этому своих детей. Чтобы научить детей финансовой грамотности, с раннего подросткового возраста, то есть уже лет с 9-10 лучше не выдавать им деньги на карманные расходы «просто так». То есть родители обеспечивают минимальные потребности - питание, проезд, одежду и т.п. Но на все дополнительные «хотелки» - модные кроссовки, новый телефон - ребенку предлагается попробовать заработать самому. Можно установить конкретную оплату за помощь по дому или за оценки в школе. Для подростка это станет хорошим стимулом, научит бережно относиться к деньгам, понимать их цену, появится мотивация делать домашнюю работу не через «не хочу». Многие родители опасаются вводить такую систему, говоря, что после этого дети якобы не станут помогать просто так. Но, повторюсь, любые взаимоотношения - это обмен, денежный ли, эмоциональный, дружеский, а деньги - это просто один из инструментов. Если ничего не давать ребенку, будь то внимание, тепло, время или деньги, то и он не захочет отдавать ничего взамен.

Еще одно опасение родителей: «Он потратит все на ерунду», или «Его обманут, потеряет деньги/карту» и т.п. Безусловно, нужно учить ребенка правилам финансовой безопасности. Но для ребенка ошибки и промахи - это тоже опыт, который позволит сформировать ответственность за собственные поступки. Если человек не совершает ошибки, значит он делает то, что он уже знает и умеет, а значит - не развивается. Если ребенок совершил ошибку, задача родителей вместе с ним проанализировать, почему так произошло и понять, как больше не наступить на эти грабли.