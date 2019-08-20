"Мистер Вселенная" устроил жителям Кошелева спортивную перезагрузку

В начале июня фитнес-клуб "Кошелев GYM", который успешно работает в новом районе Самары, возглавил мистер Вселенная Сергей Огородников. Спустя несколько месяцев в проекте "Жизнь в стиле К" он рассказал, как сейчас происходит "перезагрузка" спортклуба и почему самарским залам могут позавидовать мировые тренеры.

- Наш зал полностью соответствует основным требованиям: светлые помещения с высокими потолками и хорошими вытяжками. Сразу видно, что создавал его человек, который поддерживает здоровый образ жизни. Владимир Кошелев - тот, кто действительно готов сделать свой район самым спортивным, - поделился Сергей.

Сергей Огородников мечтает, чтобы сюда ходили все жители района

Новый директор клуба - обладатель многочисленных наград и спортивных титулов. В 2005 году он стал Мистером Вселенная, а в 2008 закончил спортивную карьеру. Но своему образу жизни не изменил.

- Мое главное увлечение - спорт и железо. И здесь, в коллективе - а все сотрудники сами являются жителями Кошелев Проекта, я вижу тот же энтузиазм, интерес, как и в себе. Они заряжены на победу, очень приятно с такой командой работать, и я уверен, что все должно у нас получиться, - говорит Сергей.

Сейчас он считает главной задачей - привлечь как можно больше жителей района к здоровому образу жизни, походам в спортклуб. И хочется верить, что ему это обязательно удастся.