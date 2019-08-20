2019-08-20T11:43:40+03:00
Общество

"Мистер Вселенная" устроил жителям Кошелева спортивную перезагрузку

Что происходит с фитнес-клубом Кошелев Gym прямо сейчас и как он меняется для жителей района
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Залы в фитнес-клубе соответствуют мировым стандартамЗалы в фитнес-клубе соответствуют мировым стандартам
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В начале июня фитнес-клуб "Кошелев GYM", который успешно работает в новом районе Самары, возглавил мистер Вселенная Сергей Огородников. Спустя несколько месяцев в проекте "Жизнь в стиле К" он рассказал, как сейчас происходит "перезагрузка" спортклуба и почему самарским залам могут позавидовать мировые тренеры.

- Наш зал полностью соответствует основным требованиям: светлые помещения с высокими потолками и хорошими вытяжками. Сразу видно, что создавал его человек, который поддерживает здоровый образ жизни. Владимир Кошелев - тот, кто действительно готов сделать свой район самым спортивным, - поделился Сергей.

Сергей Огородников мечтает, чтобы сюда ходили все жители района

Сергей Огородников мечтает, чтобы сюда ходили все жители района

Новый директор клуба - обладатель многочисленных наград и спортивных титулов. В 2005 году он стал Мистером Вселенная, а в 2008 закончил спортивную карьеру. Но своему образу жизни не изменил.

- Мое главное увлечение - спорт и железо. И здесь, в коллективе - а все сотрудники сами являются жителями Кошелев Проекта, я вижу тот же энтузиазм, интерес, как и в себе. Они заряжены на победу, очень приятно с такой командой работать, и я уверен, что все должно у нас получиться, - говорит Сергей.

Сейчас он считает главной задачей - привлечь как можно больше жителей района к здоровому образу жизни, походам в спортклуб. И хочется верить, что ему это обязательно удастся.

Директор "Кошелев GYM" Сергей Огородников: "В этом районе созданы все условия для занятий спортом".Детские спортивные площадки, секции и залы далеко не все, чем известен "Кошелев". Визитной карточкой района является фитнес-клуб "Кошелев GYM", в котором с июня под руководством "Мистера Вселенная" Сергея Огородникова происходит "перезагрузка": совершенствуется внутренняя работа зала и обновляется спортивный инвентарь. В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Сергей рассказал, почему увлечение спортом переросло в смысл его жизни, и как ему удалось стать руководителем ведущего фитнес-центра в "Кошелеве".

ИСТОЧНИК KP.RU

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