2019-08-22T16:28:39+03:00
Общество

"Нам говорят, что мы чокнутые": в Самаре пловцы отправились в уникальный 181-километровый марафон

Спортсмены через пять дней вернутся к точке старта, при этом плыть они все время будут по течению
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сюда же, ровно на это место, пловцы вернутся через пять днейСюда же, ровно на это место, пловцы вернутся через пять днейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пять дней в воде

Уникальный марафонский заплыв стартовал сегодня в Самаре: 10 сольных пловцов и две команды отправились в марафонское плавание. За пять дней им предстоит преодолеть "на руках" 181 километр - 100 миль. При этом плыть они будут постоянно по течению, а в итоге вернутся к тому месту откуда стартовали.

Марафонцы разминаются перед стартом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Марафонцы разминаются перед стартомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это стало возможно потому, что в районе Самары Волга делает удивительный изгиб, описывает практически полный круг, огибая заповедник "Самарская Лука". Каждый день наши спортсмены будут преодолевать около 40 километров, ночевать в палатках и утром снова двигаться в путь, - говорит организатор.

На ялах плывут эстафетчики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На ялах плывут эстафетчикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В путь пловцы из разных регионов отправлялись в 7 утра. Уже тепло, хотя солнце еще не печет. Но днем обещают +34, поэтому пловцы щедро мажутся солнцезащитным кремом. Первыми стартуют "одиночки". Хотя так их можно назвать лишь условно: все они плывут с сопровождением, "партнерами" на каяках. Те следят за состоянием пловцов, подкармливают их каждые полчаса. Они могут понять, что что-то пошло не так, если изменилось количество махов руками в минуту.

"Я плавать-то два года назад научилась!"

Отличная поддержка: с юмором и любовью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отличная поддержка: с юмором и любовьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адвокат Сергей Тучин к заплыву на такую длинную дистанцию готовился основательно. До этого плавал 10-15 километров, такой марафон в его жизни первый. Символично - в родных краях.

- Ставишь цель, идешь к этой цели, вырабатываешь график жизненный, соответствующий этой цели, перестраиваешь организм, свое тело, свой дух, чтобы было проще этой цели достигнуть, - объясняет он свое решение покорить 181 километр.

Эта команда поплывет 181 километр в эстафете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта команда поплывет 181 километр в эстафетеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виктор Мельников плывет сам сольно, с ним еще из Москвы приехала команда из четверых человек.

- В России аналогов такой трассы нет, поэтому я сразу понял, что нужно участвовать, это действительно красиво, - говорит он. - Сложности здесь непредсказуемые. Начиная от погоды, волны, тошноты, головокружения. Что угодно может быть. Поэтому и нужно сопровождение, которому ты беспрекословно доверяешь, которое знает каждое твое движение.

Пловцы стартовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пловцы стартовалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виктор - благотворительный пловец, он собирает деньги на лечение ребенка из Самарской области.

- Мы сначала хотели собрать сто тысяч рублей, но я решил поставить планку в миллион рублей. Уже четверть собрали, до начала заплыва, - скромно признается спортсмен.

Среди солистов - Никита Посохов. Молодой спортсмен буквально на выходных переплыл Ладожское озеро - 34 километра. Даже немного простыл. Но все же решился преодолеть и эту трассу.

Московский пловец только что переплыл Ладогу, а теперь приехал на Волгу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московский пловец только что переплыл Ладогу, а теперь приехал на ВолгуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Команда "ЗаВолга" плывет эстафету - пять человек, они будут преодолевать дистанцию по очереди. Одна из "заволжан" Светлана Лебедева вообще научилась плавать только два года назад.

Все участники заплыва Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все участники заплываФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я родилась и выросла среди степей, там даже плавать негде было. И два года назад я пришла на открытые тренировки. И вот теперь уже тут плыву. У меня знакомые все поддерживают. А мама очень боялась, когда я Волгу переплывала. Я ей даже не говорила заранее, - смеется девушка.

Виктория Мартынова, ее коллега по команде признается, что многие даже не сразу понимают, когда им говоришь, мол через Волгу плыву:

- Думают, что на кораблике. А потом узнают, что сами, на руках, и вообще с ума сходят, - говорит она.

Виды, конечно, прекрасные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виды, конечно, прекрасныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На первоначальную точку пловцы вернутся спустя 5 дней и 181 километр. Хочется верить, что все - в смысле никто не сойдет с дистанции. Ну и этот вызов точно запомнится им надолго.

Заплыв на 181 км стартовал: через пять дней пловцы вернутся сюда же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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