Ретро-автомобили и тест-драйв автоновинок: самарцев зовут на «Авто-день» с подарками

Ювелирно проехать «змейку», въехать задним ходом в «гараж», поместиться между близко поставленных автомобилей… Вам кажется это просто? Докажите! Приходите 24 августа на «АВТО-день с «Комсомолкой».

Запишитесь заранее для участия в конкурсе по умению парковаться. Ждем ваших заявок до 15 часов 22 августа. Заявки принимаются по электронной почте lika@phkp.ru и по телефону: (846) 270-69-10 (пароль «АВТО-ДЕНЬ»).

Победителей конкурса «Парк-Профи» выберем в двух номинациях: «Крепче за баранку держись, шофер!» и «Автоледи». За победу может побороться каждый, главное, чтобы были права на управление автомобилем, автомобиль, желание победить и навыки парковки. Оценивать участников будут сотрудники УГИБДД СО и инструкторы автошкол.

Также для вас мы собрали самые интересные ретро-автомобили и мотоциклы в одном месте. С экспонатами выставки под открытым небом можно будет смело сфотографировать и расспросить о технических характеристиках легендарных машин их владельцев.

От истории мы предложим вам перейти к современности и испытать новинки авторынка. Во время тест-драйва вы узнаете о выгодных акциях и особых условиях автосалонов, проверите на прочность самые современные модели автомобилей.

Даже если вам не очень интересны машины, вам будет чем заняться на празднике. Для любителей спорта пройдут соревнования по армрестлингу, армлифтингу и гиревому спорту. Интересно будет и на развлекательных площадках, где можно выиграть призы в веселых конкурсах и викторинах.

Для юных автолюбителей разработана специальная программа с раскрашиванием картинок на тему ПДД, полезными роликами о безопасности на дорогах и интересными мультфильмами.

Конкретно

ЧТО: праздник «АВТО-день с «Комсомолкой»

ГДЕ: площадка у центрального входа в ТЦ МЕГА (Московское шоссе,5)

КОГДА: начало в 12.00.

ВАЖНО! Для участия в конкурсе «Парк-Профи» необходима предварительная регистрация.