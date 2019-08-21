Бродвейский мюзикл, новая сцена и спектакли для детей: чего ждать от "СамАрт" в новом сезоне

20 августа в СамАрте прошло собрание перед открытием нового сезона. Директор театра Сергей Соколов традиционно поздравил летних юбиляров – в июле исполнилось 60 лет артисту оркестра Николаю Замоздре - и представил новых актеров. Так труппу Самарского ТЮЗа пополнили Сергей Соколов и Евгений Клюев, который ранее работал в театре «Камерная сцена». Еще одно приятной темой встречи стали итоги успешных гастролей спектакля «Маугли» в Японии. Самарские актеры играли в городе Наха «пластические ассоциации» по Киплингу 27 и 28 июля. Порадовало актеров и продолжение проект режиссера Анатолия Праудина «Человек на войне» и его экспедиции в Палестину.

«СамАрт» откроет новый театральный сезон Днем знаний. 31 августа и 1 сентября здесь пройдет праздничная программа, приуроченная к началу учебного года. Зрители увидят одну из последних премьер театра - музыкальную сказку «Храбрый заяц» по истории Сергея Михалкова.

Ждем премьер

- В этом году мы начинаем проект «Театр детям, в рамках которого выйдут два новых детских спектакля “Красавица и чудовище”, “Волшебное кольцо». Премьера запланирована к Новому году, - заявил Сергей Соколов, рассказывая о планах на предстоящий сезон. - Вступая в свой 89-ый сезон, мы плавно уйдем в празднование 90-летия и новое здание. На новой сцене продолжится работа над спектаклями «Иванов» (режиссер Анатолий Праудин) и «Трехгрошовая опера» (режиссер Доминик Бюттнер).

Планируется, что премьерные показы «Иванова» пройдут 1, 2, 3 октября, пьесы Брехта – 12, 13, 14 декабря.

Театр плавно переезжает в новое зданиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во второй половине сезона театр планирует перенос на новую сцену легендарных спектаклей «Бумбараш» и «Мамашу Кураж». На май намечено начало строительства 3-й очереди театрального здания и приостановка работы малой и большой сцены в здании кинотеатра «Тимуровец». Павел Маркелов, художественный руководитель театра «СамАрт» назвал планы на предстоящий сезон амбициозными, и подробнее рассказал о проекте «Трехгрошовая опера».

- Сейчас мы выходим на завершающий этап работы над пьесой «Иванов», которую начали 4 года назад. Затем пускаемся в музыкальную, зрелищную историю, пробуем новую сцену в ее мюзикловом звучании – это совместный с немецкой стороной проект «Трехгрошовая опера», - рассказал Павел Маркелов. - Мы для себя поставили задачу сделать стилизованную бродвейскую историю, чтобы это было похоже на Бродвей в классической ассоциации с ним. Это амбициозная задача, теперь чтобы ей соответствовать нам надо потрудиться.

Новый сезон – новая сцена

Предшествующий сезон в «СамАрте» завершился спектаклем по пьесе Александра Грибоедова «Горе от ума», который актеры сыграли на новой сцене. Сейчас трупа продолжает осваивать новое здание, изучать все его достоинства, новые технические возможности.

Павел Маркелов: "С новой сценой нам еще нужно познакомиться"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Любая площадка требует приспособления к себе. Мы еще не представляем всех достоинств и возможных сложностей новой сцены. Процесс этот творческий, похож на знакомство с новым, интересным и местами, возможно, капризным человеком, - отметил Маркелов. - Приходится уделять больше внимание звучанию. В новом зале звук живет еще не совсем изученной нами жизнью, мы ищем и пробуем.

Юбилейная «Золотая репка» С 15 по 20 сентября «СамАрт» проводит XIV Всероссийский фестиваль-лабораторию театров для детей и молодёжи «Золотая репка». Фестивалю исполняется 25 лет. В этом году «Золотая репка» покажет разнообразные виды театра – инклюзивный, пластический, визуальный, психологический и проч.

В фестивале примут участие 12 театральных коллективов, в том числе из Франции и Дании.