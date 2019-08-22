Достали из-под капота и назвали в честь сатаны: в Самаре спасли котенка, застрявшего в «криминальной» машине

Девушки не прошли мимо

— Помогите, пожалуйста! Во дворе на Красноармейской, 21 стоит «Фольксваген», в ней под капотом застрял котенок. Кричит уже пару дней, — такое сообщение появилось 19 августа в самарских пабликах «Вконтакте», посвященных животным. Как поделились очевидцы, мяукал малыш каждые 10 минут.

Мимо происходящего не могли пройти неравнодушные горожане. Девушки, работающие неподалеку от места событий, решили помочь узнику.

— Он пищал несколько часов. Мы решили выйти и посмотреть, что с ним случилось, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» местная жительница Светлана (имя изменено), одна из участниц спасательной операции. — У охранника придомовой территории узнали, что машина принадлежит Следственному комитету, отделение которого находится рядом.

Та самая арестованная машина, в которой жил котенокФото: из личного архива

Правоохранители против

Коллеги отправились к правоохранителям. На первом этаже они встретили сотрудника СК и попросили его открыть капот, чтобы достать котенка. Но что-то пошло не так.

— Он нам сказал, что машина, в которой сидел котенок, арестована. Следователь, который ведет это дело — на выезде в Геленджике. Ключи — в камере вещдоков, — продолжается наша собеседница. — При нас сотрудник позвонил заместителю руководителя, но тот сказал, что ничем посодействовать в этой ситуации не может.

Бедного Сатошу арестовали вместе с машинойФото: Личный архив

Дамы обратились в группы помощи питомцам. Выручать беднягу приехала одна из активистов. Однако к тому моменту, как она оказалась на месте событий, четырехлапый сам смог выбраться из западни и забраться в капот автомобиля мужчины, проживающего в этом дворе.

— Охранник придомовой территории позвонил владельцу машины, он приехал в обед и отказывался открывать капот. Был настроен очень негативно и скандалил, — говорит Татьяна. — Нам все-таки удалось уговорить его сходить за ключами и открыть машину, но пока он ходил, я смогла, просунув руку во всю длину в небольшое отверстие в защите колеса, достать котенка.

Демон и дьявол

Сейчас у котенка все хорошо и новый хозяинФото: из личного архива

Возникла другая необходимость — пристроить малыша. Местные приюты переполнены, никто из них бесплатно не хотел брать зверька. Лишь спустя сутки его пристроили по объявлению молодому человеку. Имя коту тоже выбрали. Весьма необычное.

— Он был черный, и коллеги называли его странным образом, то демоном, то дьяволом, то сатаной. В итоге остановились на уменьшительно ласкательном от сатаны — Сатошей, — поделилась Татьяна.

По какому делу проходила машина, где прятался Сатоша, его спасительницы не знают. Но они надеются, что в следующий раз и следователи, и владелец другой машины будут более благосклонны к попавшим в беду животным.