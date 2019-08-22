2019-08-22T14:32:00+03:00
Происшествия

Бездомные псы терроризируют город: в Самаре свора собак напала на беременную кошку

Состояние животного было критическим, деньги на ее спасение собирали всем городом
Евгения ВАСИНА
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Кошке повезло, она попала к ответственным, добрым людям.Кошке повезло, она попала к ответственным, добрым людям.
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Дворовые кошки часто спасают горожан от мышей и крыс, живущих в мусорных баках и мусоропроводах. За ними обычно ухаживают всем домом. Так было и в этот раз, но закончилось все трагедией. В обычном спальном районе Самары в начале августа стая бродячих неуправляемых собак напала на дворовых кошек. Люди услышали лай, но побоялись, что свора может растерзать и человека.

- Одну кошечку задрали насмерть, другая жертва чудом спаслась - ей удалось залезть на дерево, но, едва собаки убежали, как она, раненая, упала с дерева без сознания. Люди, которые бросились к ней на помощь, с ужасом увидели, что окровавленная, разорванная клыками кошка ждала котят, - рассказали в фонде помощи бездомным животным «Доброе сердце мира». - У малышки рваные раны на животе и на горле, нужна была срочная госпитализация в стационар. Состояние было критическое.

Кошке повезло, она попала к ответственным, добрым людям. Они кинули клич о помощи. Фотографии окровавленной кошки разлетелись по социальным сетям. Медлить было нельзя. Операция, передержка, реабилитация – на все нужны деньги.

- К сожалению, котят спасти не удастся - у кошки едва были силы бороться за собственную жизнь. К тому же не рожденные котята тоже пострадали от собачьих клыков, - рассказали в фонде.

Пока волонтеры ищут кошке новый дом, люди спорят, что делать с бродячими собаками.

Пока волонтеры ищут кошке новый дом, люди спорят, что делать с бродячими собаками.

Кошке повезло - без человеческого участия она бы погибла. Операцию хвостатая перенесла стойко, все выдержала. Сейчас все самое страшное позади, усатая уехала к куратору на передержку.

- Огромное спасибо всем, кто участвовал в ее судьбе! Кошечка в поисках дома и любящей семьи, если вы готовы подарить ей кров - скорее пишите нам, - сообщили в благотворительном фонде. - Пушистая еще испытывает страх, поэтому ей нужен дом полный любви и заботы, чтобы она могла привыкнуть и забыть весь ужас, который ей пришлось пережить.

Котят, к сожалению, спасти не удалось...

Котят, к сожалению, спасти не удалось...

Пока волонтеры ищут кошке новый дом, люди спорят, что делать с бродячими собаками. Одни считают, что псов необходимо отловить и усыпить, другие уверены, что и у собак должна быть возможность жить на городских улицах.

Кошке повезло - без человеческого участия она бы погибла.

Кошке повезло - без человеческого участия она бы погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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