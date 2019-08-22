Разноцветные этажи и турникеты на входе: как изменилась после ремонта школа № 46, где на уроке обвалился потоло

В самарскую школу №46 на улице Советской Армии, 230 снова придут ученики. Два года здесь шел капитальный ремонт. 4 сентября 2017 года во время уроков первой смены в одном из кабинетов с потолка обвалился толстый слой штукатурки. К счастью, в кабинете никого не было, люди лишь услышали шум и увидели облако пыли. Потом среди учеников и родителей пошли разговоры о трещинах на стенах. Школу решили срочно закрыть.

Так сейчас выглядит класс, где с потолка рухнула штукатуркаФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Детей распределили по другим общеобразовательным учебным заведениям, - рассказала директор школ № 46 Людмила Иванова.

Цвета выбирали родители

Подрядчика для ремонта выбрали летом 2018 го года, тогда же и начались работы. Спустя год результаты показали журналистам, представителям Общероссийского народного фронта, Общественной палаты Самарской области и Самарской губернской думы.

Школу сейчас не узнать: новый яркий желтый фасад, яркие стены внутри пастельных тонов, новые лестницы и современные тройные перила, рассчитанные на учеников всех возрастов, с повышенным уровнем безопасности. Кстати, по словам Людмилы Ивановой в процессе ремонта использовался новый подход - новый облик школы выбирали вместе с родителями учеников.

- Каждый этаж у нас в разном цвете. Кроме того, эта краска меняет оттенок в зависимости от освещения. Думаю, детям это понравится, - радуется директор.

Отдельная гордость новые лестницы современные перила для детей всех возрастовФото: Альберт ДЗЕНЬ

В этом году 46-ой школе исполняется 63 года, но выглядит она как новая. Почти во всех классах современная мебель, техника, интерактивные доски, в кабинете физики к каждой парте даже подведена техническая вода для проведения опытов. С гордостью директор школы показала актовый зал-трансформер, большой и малый спортивный залы, уличную спортивную площадку, которой раньше не было, и уютную зону для отдыха в тени деревьев. И это не все.

- Особенно важно, что закуплено современное оборудование для пищеблока. Дети будут питаться качественно и в комфортных условиях, - отметила руководитель департамента образования Самары Елена Чернега. - Обновлена вся вентиляция, это чистый воздух свежий воздух в школе. Все сделано по всем правилам и САНПиНам.

Вход по картам

Особое внимание в обновленной школе уделили безопасности. Просто так в нее не пройдешь, только по специальной чипированной карте. В начале учебного года их раздадут всем ученикам. Каждый должен будет прикладывать карту к турникету и только тогда попадет на уроки. Потеря такой карты не станет проблемой. Главное об этом сразу сообщить, чтобы ЧОП ее заблокировал, и никто посторонний не мог попасть в учебное заведение. Рассеянным ученикам и их родителям карту нужно будет восстанавливать, что не займет много времени.

Изменилась и традиционная внутришкольная система безопасности. К привычной пожарной кнопке добавился аппарат, по которому можно будет моментально связаться со службой охраны на первом этаже и предупредить, если что-то случилось. Для этого нужно просто поднять трубку, сигнал уже настроен.

Почти во всех классах появилась новая мебель и оборудованиеФото: Альберт ДЗЕНЬ

Всего на капитальный ремонт школы №46 из областного и городского бюджетов выделили 95 миллионов 836 тысяч рублей. Насколько качественно отработал эти деньги подрядчик будет ясно после завершения работ. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Самарской области Павла Покровского, пока вопросы по ремонту школы еще остаются.

- Видно, что ремонт делается качественно. Не хватает озеленения, но думаю, что этот вопрос будет решен к весне 2020 года, а пока акцент сделан на здании. И тут главный вопрос - это сроки завершения работ. Пока я не увижу, что они закончены и дети получили услугу по образованию в полном объеме, ответа я на него не получу. К первому сентября все должно быть готово к началу учебного процесса. Потом еще есть время для завершающих остаточных работ. Исполнение контракта заканчивается 15 ноября. Мы приедем и по всем пунктам все проверим, - пообещал Павел Покровский.