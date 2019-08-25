2019-08-25T21:27:27+03:00
Спорт

Хорош Гус! "Крылья Советов" на последних минутах упускают ничью со Спартаком

Красивый гол Соболева не помог самарцам набрать очки в игре Крылья Советов -Спартак 25 августа 2019
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Соболев открыл счет, но Крылья не смогли удержать преимуществоСоболев открыл счет, но Крылья не смогли удержать преимуществоФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В первом тайме гости владели заметным преимуществом. Рыжикову пришлось отразить несколько жестких атак от Ларссона, Тиля, Рассказова. На 41 минуте голкипер самарцев буквадбно спас свою команду, когда мяч, отправленный в ворота Шюррле, отскочил от штанги и попал в ноги Мирзоеву. Тот добивал точно в ворота, но вратарь оказался на месте. И буквально через две минуты счет в матче открыли, но не "Спартак".

Владимир Полуяхтов привел мяч в зону штрафной соперника и отдал пас на Канунникова, тот отправил мяч вдоль ворот, где снаряд уже ждал Соболев. Молодой бомбардир в падении отправил его точно в створ, Максименко ничего не мог с этим поделать.

Гол Соболева с падения в ворота Спартака 25 августа в 7 туре РПЛ. Крылья Советов -Спартак 1:0.Соболев открывает счет в матче

Второй тайм начался с досадного столкновения Александра Соболева и Георгия Джикии. Игрокам понадобилась медицинская помощь, но никто не пострадал.

На 55 минуте гостям удалось сравнять счет. Тиль прорвался с мячом к воротам, запустил сферу низом, срикошетив от защитника, она попала в ноги к Ларссону. Игрок не растерялся, прорвался во вратарскую и пробил в верхний угол над Рыжиковым.

Но удержать победу Крылья не смогли. Уже на добавленной минуте Гус Тиль в касание пробил с 20 метров прямо между ног защитнику и поразил нижний угол ворот Рыжикова. Под занавес Божович поменял Соболева на Голенкова, но ничего это не дало самарцам.

Спартак набирает три очка в Самаре и догоняет Зенит.

Теперь Крылья сыграют 30 августа с Динамо, дома, а Спартак примет дома питерский Зенит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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