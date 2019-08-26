Как в Тольятти дают вторую жизнь газу, пластику и другим вторичным ресурсам

Переход к экономике замкнутого цикла - задача номер один для большинства крупных предприятий мира. Это и вклад в экологию, и бережное отношение к ресурсам, финансовым в том числе. В Тольятти принципы такой работы компании также активно воплощают в жизнь. Вторую жизнь здесь получает пластик и металл, а крупные предприятия уже давно научились использовать с выгодой то, что раньше просто выбрасывалось в атмосферу.

Выход на замкнутый цикл

СИБУР как компания, которая является одним из крупнейших производителей полимеров, не может сомневаться: сейчас из них состоит большая половина всего, что окружает человека: одежда, посуда, мебель, бытовая техника… Без полимеров не обойтись. Но их можно использовать во второй, третий и даже четвертый раз. Об этом и многом другом участникам экотура рассказал главный эксперт функции «Устойчивое развитие» СИБУРа Сергей Овсянников.

Сергей Овсянников: «Отрасль сортировки в Самарской области только начинает развиваться». Фото: Равиль Иткулов.

На СИБУРЕ элементы экономики замкнутого цикла, направленной на вторичное использование ресурсов и отходов, успешно внедряются на протяжении нескольких лет. Сотрудники собирают бумагу, пластик, использованные батарейки. При поддержке предприятия реализуются проекты «Баскетботтл» и «Буллитботтл». На спортивных аренах страны в дни футбольных матчей собирается пластиковая тара и направляется на переработку. Совместно с производителем спортивного инвентаря Wilson СИБУР недавно представил первый экологичный баскетбольный мяч из переработанных пластиковых бутылок.

Факельная установка на «СИБУР Тольятти».Фото: Александра БЕЛОВА

- Выход на замкнутый цикл производства с минимальным воздействием на окружающую среду – новая экономически обоснованная модель бизнеса и общемировой тренд в нефтехимической отрасли. Бережное отношение к природным ресурсам позволит продлить возможность их использования будущими поколениями. А вовлеченность во вторичное производство в будущем, несомненно, позволит и поднять экономику, - озвучил тренды Сергей Овсянников.

Экскурсию для представителей СМИ провел и.о. генерального директора предприятия Павел Кубряков.Фото: Александра БЕЛОВА

Модернизация для экологии

Экономика замкнутого цикла - это еще и о переработке тех "вредных веществ", которые раньше, много лет назад, не задумываясь, сжигали на факелах, например, как попутный нефтяной газ. А сегодня из него делают сотни наименований продукций, включая синтетический каучук, который производят на предприятии «СИБУР Тольятти», в том числе для известных мировых шинных брендов.

Производство изопрена тоже прошло через масштабную реконструкцию.Фото: Александра БЕЛОВА

Высокая конкуренция требует всегда оставаться в тренде, не случайно на модернизацию производства “СИБУР Тольятти” за последние три года было потрачено 3,6 млрд рублей и воплощено в жизнь более 40 инвестпроектов. Цель - сделать работу одного из крупнейших производителей каучука экологичнее и эффективнее.

Один из самых крупных - техническое перевооружение производства изопрена. За несколько лет здесь заменили более 130 единиц оборудования – колонного, теплообменного, насосного. В результате удалось снизить расход сырья, уменьшить риски внеплановых остановов и сократить образование производственных отходов. В ходе реконструкции технологические процессы были автоматизированы. Сейчас операторы видят на мониторе компьютеров все, что происходит на производстве. 1370 датчиков «сообщают» о малейших неполадках.

Операторная: с этого пульта ведется управление производством при помощи микропроцессорной техники.Фото: Александра БЕЛОВА

Другой пример модернизации – на факельной установке. Это своего рода предохранительный клапан, который защищает производство от взрывов и утечек. Факел работает постоянно, поскольку, углеводородные газы, которые образуются в процессе производства, а так же при внештатных ситуациях сжигаются в горелках и распадаясь на углекислый газ и воду уходят в атмосферу. В этом году факельное хозяйство предприятия было модернизировано: на одном из стволов был установлен современный оголовок.

- Раньше мы использовали пар, а теперь – воздух. Днем огня почти не видно. Это значит, газ сгорает полностью до безвредных веществ – углекислого газа и воды, - объясняет и.о. генерального директора предприятия Павел Кубряков. И добавляет, что работа в этом направлении будет продолжена, а опыт предприятия будет распространяться по всей компании СИБУР.

Сергей Глебов: «Метил-трет-бутиловый эфир используется для получения более качественного бензина»Фото: Александра БЕЛОВА

Помимо каучуков, «СИБУР Тольятти» производит компонент экологичного топлива - метил-трет-бутиловый эфир. Он используется для повышения октанового числа бензина. Предприятие поставляет продукт как российским, так и зарубежным нефтяным компаниям.

- При наполнении цистерны выделяется газовоздушная смесь. Раньше она уходила на факел, где и утилизировалась. Но конечно часть фракций попадала в атмосферу, - рассказывает начальник товарно-сырьевого цеха Сергей Глебов.

Установка рекупирации паров также позволяет снизить воздействие на окружающую среду.Фото: Александра БЕЛОВА

Ситуация изменилась после ввода в эксплуатацию установки рекуперации паров в конце 2018 года. Теперь газ улавливается. Поэтому и вредное воздействие на окружающую среду минимально.

Принципы замкнутого цикла распространяются не только на производство, но и на офисное пространство. На сегодняшний день более 20% отходов превращается в новый ресурс. «Зеленые» инициативы реализуются и в офисах компании, среди которых раздельный сбор ПЭТ-тары, батареек и бумаги, а так же сбор одежды для последующей передачи в «Банк вещей».

Сортируй и ... перерабатывай

О том, как в имеющихся условиях выстраивается работа с мусором – сортировка отходов и захоронение того, что не пригодно для вторичной переработки рассказал директор генеральный директор ООО "Эколайн" Андрей Лазуткин.

Генеральный директор ООО «Эколайн» Андрей Лазуткин: «На переработку отправляется всего 10% мусора».Фото: Александра БЕЛОВА

На мусоросортировочный полигон, который обслуживает компания "Эколайн", привозят мусор из Комсомольского района Автограда и Жигулевска. Полигон стал одним из первых, где используется специальная высокопрочная мембрана, препятствующая проникновению вредных веществ в почву. Сначала мусор на полигоне сортировали вручную. В 2011 году установили автоматическую сортировочную линию. По словам генерального директора ООО «Эколайн» Андрея Лазуткина только десятая часть мусора сейчас имеет шанс обрести вторую жизнь. Наиболее востребованы металлы и бесцветный пластик. Картон разделяют на чистый и грязный. Первый идет в макулатуру, второй – на промышленные предприятия. А вот ветошь не нужна никому, именно поэтому старую одежду лучше сдавать отдельно. Может, она кому-то пригодится?

Экскурсия на мусорный полигон.Фото: Александра БЕЛОВА

Чтобы увидеть, как можно использовать повторно пластик, участники экотура отправились на тольяттинский «Завод полимерных изделий». Предприятие производит пластиковые комплектующие для автомобильной и нефтяной промышленности.

В цехе – восемь термопластавтоматов. Это станки, плавящие пластик при температуре 80 градусов и формирующие из него деталь.

Так сортируют мусор. Линия автоматизирована, но пригодные для переработки отходы отбираются вручную.Фото: Александра БЕЛОВА

- По нормам мы можем использовать 20% вторички. Остальное – специальный пластиковый гранулят. Он белого цвета, а переработанный пластик – черный, - показывает директор предприятия Сергей Сустретов. И тут же дает практический совет: если вы приобретаете изделие из пластика, например, лопату, то лучше брать светлую или цветную. Черная лопата, скорее всего, изготовлена полностью из многократно переработанного пластика. Она прослужит недолго.

- Вторичное производство сейчас очень востребовано, - поясняет Сергей Сустретов. - Есть предприятия, которые сами дробят старые или бракованные детали в крошку и продают. Мы же покупаем эту крошку, смешиваем в пропорции «один к четырем» с первичной основой и в итоге получаем продукцию отличного качества. К примеру, готовые бамперы.