Фестиваль цветов в Самаре 2019: Цветочные платформы, ретропарад и целый сад красавиц

От площади Революции до старого парка

Традиционный праздник стал самым масштабным за полтора десятка лет своего существования. В нем приняли участие более 50 тысяч горожан! Фестиваль уже стал узнаваемым туристическим брендом города

Цветочный карнавал стартовал в полдень от площади Революции. Дети, взрослые, ретроавтомобили, удивительный дракон от Самарской федерации ушу, духовой оркестр, прекрасные танцовщицы и настоящие бразильские барабаны - яркая цветочная река протекла по улице Куйбышева и влилась в Струковский сад. На всем протяжении колонну встречали восторженные зрители. Среди них - глава Самары Елена Лапушкина.

Мобильные платформы украсили в честь Года театра - одна из них изображала первые четыре такта из знаменитого вальса цветов Чайковского, другая - сцену из пьесы. Все это великолепие - дело золотых рук большой команды флористов.

- Подготовка к фестивалю - это трудоемкая работа для флористов, для организаторов, но мы безумно любим цветы и хотим подарить людям эту красоту, - рассказал польский флорист Тамаш Макс Кучинский.

А цветочный мастер из Голландии Кейс Так отметил, что самарцы очень вежливые и отзывчивые.

- Я в Самаре всего три дня, но успел увидеть много хорошего, - отметил он.

По улице Куйбышева ехали ретро-автомобили.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Входной билет - цветочный костюм

В карнавале могли принять участие все желающие. Входной билет - цветочный костюм. И самарцы этой возможностью охотно пользовались.

- Все очень просто: платье с цветочным принтом, венок и ожерелье из живых цветов - и вот я участница красочного шествия, - улыбается студентка Анна Шатунова. - Это так здорово - не просто смотреть на красоту, но и быть ее частью, создавать ее самой.

Девчонки из центра внешкольной работы «Куйбышевский» в одинаковых цветочных нарядах и венках выглядели так эффектно, что их то и дело останавливали горожане, чтобы сфотографироваться.

- Мы уже не в первый раз участвуем в фестивале цветов. Костюмы одолжили у танцоров, дополнили их аксессуарами и венками из искусственных цветов и получилось очень красиво, ярко и по-летнему. Нам очень понравились машины, кареты, артисты на ходулях. Настоящий карнавал! - говорит ученица школы №129 Августина Суслина.

В центре внимания в этот день были маленькие участницы фестиваля в костюмах ягод и цветов. Шестилетняя Варя Демьяненко на один день превратилась в яркую клумбу с самым настоящим фонтанчиком внутри.

Фестиваль открылся костюмированным парадом по пешеходной улице Куйбышева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы очень хотим, чтобы в нашем красивом городе было как можно больше цветов, поэтому и сделали такой костюм. Он мало того, что красивый, так еще и экологичный - из бумаги. Два дня мастерили с коллегой, - с гордостью говорит мама Вари Юлия.

Кстати, самарцы, которые не успели подготовиться к цветочному фестивалю, могли получить замечательные венки из колосков, веточек и полевых цветов.

- Люди разучились плести венки. Мы решили провести мастер-класс, и оказалось, это очень интересно и востребовано - уже через час у нас кончились материалы. Сейчас остались только березовые и ивовые веточки. Венки из них получаются простые, но очень красивые, - показывает педагог центра детского творчества «Металлург» Луиза Беляева.

Украшением парада стали цветочные платформы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Трогательный» сад

До самого позднего вечера в Струковском саду работали более 30 тематических площадок и фотозон: «У грота», «Городская усадьба» «Самара купеческая», «Театральная», «Стиляги», «Цирк-шапито», «Дачники», «Волжанка», «Фото в картине», «Галантерейный ряд», «Оранжерея», световые инсталляции «Солнечная поляна» и многие другие. Малышам очень понравился сенсорный или «трогательный» сад. Все растения и экспонаты на площадке можно потрогать, пощупать, понюхать, а кое-что даже попробовать на вкус. Мальчики и девочки с удовольствием опускали ладошки в клумбы с семечками, зерном, каштанами. А желудь можно унести с собой и посадить около дома или на даче - и из него обязательно вырастет молодой зеленый дубок.

- Изначально мы создавали тактильный сад для людей с ограниченными возможностями зрения и здоровья, чтобы они могли через осязание пообщаться с растениями, - объясняет организатор площадки Динара Кушаева. - Но наша затея пользуется огромным успехом и у детей. Обычно на клумбы и растения можно лишь смотреть, а мы даем возможность потрогать и узнать много нового. Некоторые ребята не знают, из чего сделан хлеб, как растут помидоры, перцы, баклажаны, как выглядит мята. В рамках фестиваля цветов мы впервые организовали эту площадку, но планируем сделать экспозицию постоянной.

В Струковском саду прошла выставка флористического искусстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все, что вы не знали про Струкачи

Фестиваль цветов в этом году посвящен истории самого старинного парка Самары. Гости смогли познакомиться с выставкой, созданной усилиями краеведа Михаила Перепелкина, он по крупицам собрал уникальные факты о Струкачах. Например, что любовь самарцев к красочным шествиям родилась далеко не в наше время. Еще в ХIХ веке в Струковском саду проходили карнавальные праздники.

- Очень интересная выставка, я уже четыре стенда прочитала «от» и «до», и прочитаю все! - делится впечатлениями жительница Промышленного района Галина Синекопова. Признается: в Струковский сад ходит уже 50 лет и не пропустила ни одного фестиваля цветов. - Гуляю одна, чтобы, не торопясь, насладиться происходящим, чтобы никто не отвлекал. Спасибо за этот праздник.

Выставка пользовалась популярностью, почти каждый гость фестиваля на несколько минут тут останавливался.

- Я редкий человек, который никогда не покидал родную Самару. Мне не с чем сравнивать. Поэтому мне очень интересно было почитать отзывы российских и иностранных путешественников о Струковском саде. Все они восторгаются роскошным видом на Волгу, ухоженностью парка и развлечениями. Очень приятно, что столько интересных фактов, газетных заметок собрано в одном месте, - говорит еще один посетитель выставки Владимир Ионов.

Красотой парка гости Самары восхищаются до сих пор. Среди них - знаменитый историк моды Александр Васильев. Он также принял участие в фестивале цветов - прочитал лекцию на тему »Цветы и мода» в обновленном Летнем театре.

- Я очень часто приезжаю в Самару. Этот город для меня особенный, здесь родился мой отец. Самара в последнее время значительно преобразилась, здесь царит теплая, радостная атмосфера, - отметил Александр Васильев.

Наш земляк историк моды и театральный художник Александр Васильев стал гостем Фестиваля цветов в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА

БЛАГОДАРИМ!

Эти люди создают красоту

В рамках фестиваля отметили самарцев, которые внесли свой вклад в озеленение города. Среди них - жительница Промышленного района Лидия Шклярова и жительница Красноглинского района Ольга Козакова, которые много сделали для того, чтобы Самара по праву могла называться цветущей. Благодарностью мэра были отмечены и сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Благодаря их работе на улицах города все больше цветочных клумб, ландшафтных композиций, топиарных фигур. Только в этом году высажено более миллиона цветов.

- Я благодарю всех участников фестиваля за великолепие, которое вы создали своими руками и подарили нам. Каждый из вас внес свой вклад в то, чтобы жители и гости города увидели настоящие произведения искусства. Спасибо вам за труд и участие в благоустройстве городских пространств, - обратилась Елена Лапушкина к участникам фестиваля.

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