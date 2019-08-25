2019-08-24T16:38:11+03:00
Спорт

Крылья Советов - Спартак 25 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура Чемпионата России РПЛ

Футбол. Крылья Советов - Спартак. Прямая онлайн-трансляция матча 7 тура РПЛ чемпионата России со стадиона Самара Арена. Составы команд, статистика игроков
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Матч Крылья Советов - Спартак 25 августа 2019 года пройдёт на "Самара Арене". Самарская команда сыграет со столичными гостями в 7 туре РПЛ. Игра Чемпионата России начнётся в 19.00, (мск), это 20.00 самарского времени.

Последняя победа над Уралом позволила Крыльям набрать ещё три очка и занять 12 место. Отступать некуда: если уж серия досадных поражений прервалась, надо ставить после неё жирную точку. Но и Спартак сюда явно не на лёгкую прогулку приехал. После поражения от Браги, москвичи явно захотят показать, что это случайность. И "Крылья" в этом раскладе могут стать разменной монетой. В любом случае, Олег Кононов и руководство клуба сейчас не в том положении, чтобы выставлять на матч, пусть даже и не самый принципиальный, слабый состав. К тому же в этом поединке у "Спартака" выйдут двое новичков Тиль и Ларссон, которые привнесут новое в игру команды. Их не хватало в игре с португальцами.

"Крылья" тоже не захотят сдаться. У Александра Соболева есть шанс подтвердить свое звание лучшего бомбардира, у Божовича - показать, что все слухи об его отставке очень преждевременны.

Статистика личных встреч

В противостоянии команд 6 раз побеждали Крылья, 36 раз верховенство оставалось за столичным клубом. В прошлом сезоне оба раза во встречах лучше были красно-белые. А вот в 2016 самарский клуб одолел противников со счётом 4:0.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию матча Крылья Советов - Спартак можно на сайте kp.ru 25 августа 2019 в 19.00 (мск). Будем следить за самыми важными моментами игры, представим статистику игроков, жёлтых карточек и нарушений.

Спартак - Крылья Советов, прямая онлайн трансляция, смотреть 25 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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