2019-08-28T10:52:48+03:00
Спорт

Крылья Советов – Динамо 30 августа 2019: прогноз на матч 8 тура РПЛ

Прогноз на матч 8 тура Российской премьер-лиги Крылья Советов – Динамо (Москва). Игра пройдет 30 августа на стадионе «Самара Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В предыдущем туре «Крылья» упустили ничью со «Спартаком» в добавленное время.В предыдущем туре «Крылья» упустили ничью со «Спартаком» в добавленное время.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч 8 тура РПЛ Крылья Советов – Динамо (Москва) 30 августа 2019 – 1:1.

Программу 8 тура Российской премьер-лиги откроет пятничный матч в Самаре. «Крылья Советов» примут московское «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена», начало – в 21:00 по местному времени (20:00 по московскому).

Клубы – соседи по турнирной таблице. «Динамо» занимает 11 место, «Крылья Советов» - 13-ое. Команды разделяет друг от друга два очка.

Нижняя часть турнирной таблицы – совсем не то, на что рассчитывали болельщики «Динамо». После 10 лет команда вернулась на родной и обновленный стадион на Ленинградском проспекте, у клуба прекратились пертурбации с владельцами и деньгами, прошла вроде бы даже солидная трансферная кампания. Однако результатов пока нет. В этом сезоне РПЛ «Динамо» пока выиграло два матча – у «Урала» и «Тамбова». Правда, проиграли бело-голубые «Локомотиву», «Зениту» и «Рубину», который в этом сезоне творит рок-н-ролл. Еще были две ничьи – с тульским «Арсеналом» и «Спартаком».

Однако прогресс у «Динамо» есть. Связан он в основном с приходом Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии». Стан москвичей укрепили и другие серьезные новички, но немец, безусловно, выделяется на их фоне – в двух матчах Филипп забил два гола.

За «Крылья» же в этом сезоне играет лидер гонки бомбардиров РПЛ Александр Соболев. В семи матчах форвард самарцев забил шесть голов.

В этом сезоне волжане проигрывают много – в семи играх пять поражений. Однако «Крылья» показывают очень внятную игру и если проигрывают, то только в один мяч. В предыдущей встрече самарцы упустили ничью со «Спартаком» в добавленное время. Побед у волжнан в этом сезоне две, обе с преимуществом в два мяча – над ЦСКА и «Уралом». Вничью «Крылья» еще не играли.

Букмекеры отдают предпочтение «Динамо», однако, на мой взгляд, команды разойдутся миром. В матче болельщики увидят минимум два гола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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