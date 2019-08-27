2019-08-28T11:51:47+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 28 августа 2019 года по Лоту №1 (РАД-167642) перенесены на 03 сентября 2019 года
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов -электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на электронной торговой площадке Акционерного общества «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru, с 28.08.2019 с 11.00 (мск) на 03.09.2019 на 11.00 (мск) по объектам недвижимости, выставленным на продажу единым лотом №1(РАД-167642):

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 310,2 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Подвал № 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, поз. №№8-15, 17-26, 38, 39, кадастровый номер 63:01:0256001:573,

Объект 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 158,6 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: № - 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, комнаты №№ 12-18, кадастровый номер 63:01:0256001:750,

Объект 3: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 320,7 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Подвал № 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, комнаты №№1-4, 6-9, 19-23, кадастровый номер 63:01:0256001:748,

Объект 4: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 316,8 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Цокольный этаж № 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, улица Лесная, д. 9, квартал 269, пом.н7, кадастровый номер 63:01:0256001:572

Начальная цена лота №1 – 54 738 976руб. 70 коп., с учетом НДС 20% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 16 917 300руб. 27 коп., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 8 164 590руб. 45 коп., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 12 379 445руб. 91 коп., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 4 – 17 277 640руб. 07 коп., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №1 – 30 000 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 9 271 620руб. 31 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 4 474 649руб. 11 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 6 784 624руб. 04 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 4 – 9 469 106руб. 54 коп., включая НДС 20%.

Сумма задатка – 3 000 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 2 473 897руб. 67 коп.

Шаг аукциона на понижение – 4 947 795руб. 34 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Электронный аукцион будет проводиться 03сентября 2019 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 30.04.2019 по 02.09.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 30.08.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 02.09.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

ИСТОЧНИК KP.RU

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