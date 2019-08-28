Максим Папков: качество и доступность продуктов и сервисов и комфортное обслуживания для клиентов являются нашими главными задачами

Итоги первого полугодия 2019 года, которые озвучил на пресс-конференции управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков, говорят о том, что с начала года финансовое учреждение значительно укрепило свои позиции на региональном рынке. Совокупный кредитный портфель банка на 1 июля превысил 115 млрд рублей, увеличившись на 14%.

В розничном направлении драйвером роста остается ипотечное кредитование. Доля ВТБ на этом рынке достигла более 21%, до конца года банк намерен увеличить ее до четверти. Среди самарцев завоевала популярность программа «Победа над формальностями». Получить ипотеку по ней можно без справки о доходах, предоставив только паспорт и СНИЛС. Приятным бонусом для всех заемщиков также стало снижение первоначального взноса по программе до 30%.

ВТБ одним из первых улучшил условия по программе «Ипотека с господдержкой» для семей с двумя и более детьми, снизив базовую ставка на весь срок кредита до 5%, вместо рекомендованной федеральным правительством – 6%. На таких же условиях можно рефинансировать действующий кредит, если квартира была приобретена у юрлица.

- Но и это не все. Те, кто до 13 апреля 2019 года взял ипотеку по госпрограмме под 6%, теперь могут также снизить ставку по ней на 1 п.п. Ее действие будет распространяться на весь ипотечный срок, а не на ограниченный, как было раньше. Для этого достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору, - добавил Максим Папков.

В корпоративном направлении в банке отмечают повышенный интерес самарских предприятий к документарным продуктам – портфель гарантий малого и среднего бизнеса с начала года вырос на 53%, до 11,2 млрд рублей.

- Не так давно мы предоставили банковскую гарантию компании «ВТС-9» на исполнение второго этапа строительства Дворца спорта в Самаре. Обеспечение выдано на 295 миллионов до 2022 года, - рассказал управляющий. – Дворец спорта ждут многие горожане, поэтому содействие в реализации этого проекта для нас не только бизнес, но и социальная ответственность.

Вместе с этим ВТБ продолжает движение к своей стратегической цели – стать банком первого выбора для всех клиентов.

- Качество и доступность продуктов и сервисов и комфортное обслуживание для клиентов являются нашими главными задачами. С этой целью сегодня мы активно развиваем нашу региональную сеть отделений. В этом году универсальные офисы ВТБ появились в Отрадном, Тольятти (ЖК «Лесная слобода») и «Кошелев-проекте». И жители их действительно ждали, уже в первые дни работы мы получили по ним хорошую обратную связь. Теперь на территории Самарской области у нас работает 39 точек обслуживания клиентов, - рассказал Максим Папков.

Также банк активно стремится к тому, чтобы любой клиент при необходимости мог решить свой финансовый вопрос без посещения офиса – дистанционно. Цифровизация бизнеса для ВТБ сегодня - один из основных пунктов стратегии развития.

- Мы рассчитываем, что к 2022 году 100% продуктов ВТБ будут доступны пользователям онлайн, - подчеркнул Максим Евгеньевич. – В следующем году мы планируем запустить обновленное мобильное приложение банка для устройств на платформе IOS и Android. Оно станет более простым и удобным для клиентов.

До конца текущего года ВТБ запустит ряд проектов, направленных на автоматизацию обслуживания клиентов, в своих контакт-центрах. Среди них - голосовая биометрия, которая позволит определить, кто именно обратился в контакт-центр, снизить риск обращения мошенников и третьих лиц, а также предоставит возможность клиентам проводить большее количество банковских операций по телефону, не посещая офис банка. В этом году ВТБ в Самарской области подключил к Единой биометрической системе 9 офисов. До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть банка.