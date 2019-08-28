Синоптики обещают грозу, а Филипе еще греется в Португалии: как Самара и «Крылья Советов» готовы к Суперфиналу ЧР по пляжному футболу

Уже сегодня в Самаре стартует Суперфинал одного из лучших национальных чемпионатов планеты по пляжному футболу – российской Суперлиги (я не иронизирую, пляжка в России действительно очень сильна). Город основательно подготовился к такому масштабному событию. Тем более, что Суперфинал Самара принимает впервые.

- Почему для Суперфинала выбрали Самару? Это 10-ый юбилейный сезон, когда мы приезжаем в этот город, здесь ранее проходили этапы чемпионата России. Город неспроста получил право принимать Суперфинал. Если в двух словах - Самара заслужила. Конкурентами были города, которые занимают доминирующие позиции в пляжном футболе – Москва, Санкт-Петербург и Саратов, - рассказал начальник отдела пляжного футбола РФС Сергей Шамрай.

Пока дворец пляжных видов спорта в Самаре есть только на словах, в городе возвели временный пляжный стадион. Конечно, в самом живописном месте – на набережной. Стадион стоит на Первомайском спуске. Пускать туда будут бесплатно.

Синоптики обещают дождь

Несмотря на свободный вход, свое веское слово в количество мест на трибунах может сказать погода. Суперфинал пройдет с 28 августа по 1 сентября. В первый день синоптики обещают дождь, возможно даже грозу, сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду, а столбики термометров не поднимутся выше +15.

Вот я сейчас пишу все это, а за окном настоящий тропический ливень. Не самая комфортная погода для пляжного футбола.

В следующие дни, по данным Приволжского УГМС, без осадков, но все равно прохладно – до +16.

Действующий чемпион страны «Кристалл» готовится защитить свой титул.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Крылья Советов» настраиваются на финал

А вот «Крылья» погода, судя по всему, не волнует. Команда настроена решительно.

- Просто так сдаваться не будем никому – грандам в том числе. Будем стараться побеждать и доказывать, что команда по пляжному футболу «Крылья Советов» представляет из себя силу. Говорю как тренер, - заверил наставник волжан Эмиль Джабаров. – Какие шансы зацепиться за медали в этом году? Не знаю. Настраиваюсь на финал с «Кристаллом».

У игроков тоже боевое настроение.

- Хотелось бы вспомнить прошлый год, когда мы попали в Суперфинал чисто случайно – с большой долей везения. В этом году мы заслуженно сюда залезли. Как игрок обещаю, что будет хорошая игра и хороший футбол, - отметил футболист «Крыльев Советов» Артем Пиняев.

Правда, сам Пиняев «Крыльям Советов» не поможет. Наставник самарцев Эмиль Джабаров рассказал, что игрок получил травму, но не на поле, а в других обстоятельствах. В каких – уточнять не стал, но добавил, что Пиняев наказан.

В лазарете также Рустам Шахмельян. Под вопросом участие бразильца Дуарте да Силвы Филипе. Он все еще в расположении португальской «Браги». Шансов, что он приедет в Самару – 50 на 50.

«Крылья Советов» собираются биться при родных трибунах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В группе с «Кристаллом» и «Сити»

«КС» заняли по итогам регулярного чемпионата 4 место и попали в группу с действующим чемпионом петербургским «Кристаллом» и командой, занявшей 6-ое место, «Сити» из Ленобласти. Чтобы пройти в полуфинал, нужно занимать 1-2 место. Главным конкурентом самарцев является, конечно, «Кристалл».

- За счет чего будем бороться с ним? За счет того, что у нас будет больше желания победить в чемпионате России, потому что мы ни разу не выигрывали, а «Кристалл» уже идет к пятому разу. За чет своей игры, за счет, за счет родного города, - считает футболист «Крыльев» Артем Пиняев.

В среду, 28 августа, самарские болельщики, правда, «Крылья» не увидят. Зато есть возможность посмотреть на соперников. В этот день в 16:30 по местному времени сыграют «Кристалл» и «Сити», а в 18:00 «Спартак» и саратовская «Дельта».

Время начала матча может измениться (незначительно – до получаса) из-за телетрансляции.

Расписание игр смотрите на сайте samara.kp.ru.

Финал пройдет 1 сентября.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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