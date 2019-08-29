2019-08-29T15:59:05+03:00
Происшествия

Снова взялся за нож: в Самаре жестокий убийца двух человек попался на новых нападениях на людей

Александр Дудай за две расправы отсидел 5 лет и сразу после освобождения вновь принялся за старое
Михаил ГОРЮНОВ
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Дудай использовал нож для устрашения своих жертвДудай использовал нож для устрашения своих жертвФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жестокий убийца — подросток, которым самарцев пугали в начале 2013 года, снова попался на преступлениях. Сегодня Александру Дудаю уже 22 и Кировский районный суд обвиняет его в не расправах над людьми, а в разбойных нападениях — на пару с 16-летним Мамедовым (фамилия изменена).

Дудай и Мамедов познакомились в августе прошлого года. Их свел товарищ Александра из социального приюта, где парень жил после освобождения. Интересы молодых совпали и днем 2 сентября 2018-го они пошли на первое совместное дело.

— Они проходили мимо дома № 154 на проспекте Кирова и заметили 17-летнего самарца, которого раньше не знали. Обвиняемые решили его ограбить, — рассказывают «КП-Самара» в прокуратуре Кировского района, которая поддерживает гособвинение на процессе.

Дудай в 2013 году показал, как убил человека из рюмочной Фото: принтскрин видео.

Дудай в 2013 году показал, как убил человека из рюмочнойФото: принтскрин видео.

Злодеи напали на свою жертву с ножом, длина клинка у которого 9 сантиметров. Дудай ударил опешившего незнакомца кулаком по лицу, а потом вырвал у него телефон стоимостью 7 тысяч. После этого налетчики убежали.

Александру на процессе вменяют еще один эпизод. В ночь с 29 на 30 августа у ТЦ «Самолет» он встретил местного жителя и предложил ему отойти за магазин, расположенный у кафе «Макдональдс» — поговорить.

— Применяя нож, обвиняемый сел справа от потерпевшего, приставил нож к шее и потребовал передать ему ценные вещи, — объясняют правоохранители. — Добычей злоумышленника стали мобильный телефон, зарядное устройство и наушники.

Следующее нападение Дудая было датировано 1 сентября 2018 года. У дома № 177 на улице XXII-го Партсъезда он набросился на мужчину, у которого из заднего кармана джинсов был виден планшет. Александр ударил прохожего по уху, забрал гаджет и скрылся. Тот случай зафиксирован в Промышленном районе. По нему уже в местном суде вынесен приговор — фигуранту дали 9 месяцев колонии общего режима.

Сейчас дело Дудая рассматривают в Кировском районном суде Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Сейчас дело Дудая рассматривают в Кировском районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Уроженец села Украинка Дудай несмотря на молодой возраст имеет большое криминальное прошлое. В 2012 году его осудили за кражу на год условно, а в августе 16-го тогда учащийся техникума отвечал по статье убийство.

Александр — воспитанник школы-интерната — лишил жизни двоих человек. Почерк — тот же самый, что и сейчас. Он примечал какие-то вещи и решал присвоить их себе. У одной жертвы он забрал кроссовки, у второй куртку. Убийства совершались с собой жестокостью. В первом случае злодей орудовал ножом, а во втором перерезал мужчин, с которым познакомился в рюмочной на Губанова, горло осколком от бутылки.

За те преступления Александр Дудай получил 5 лет. Такой небольшой срок за такие жестокие действия стал возможен во многом благодаря тому, что он был несовершеннолетний. На волю он вышел только в прошлом году. Теперь задержанному грозит более серьезное наказание. По делу сейчас проходит допрос свидетелей. Судебное следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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