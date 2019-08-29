2019-08-29T11:50:28+03:00
Спорт

Жуткий холод и первый разгром: в Самаре стартовал Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу

«Кристалл» разнес «Сити» 10:1, «Спартак» одолел «Дельту» в серии пенальти, «Крылья» стартуют сегодня
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Кристалл» сделал весомую заявку на очередное чемпионство.«Кристалл» сделал весомую заявку на очередное чемпионство.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Первый в истории самарский Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу стартовал с северного дерби. Северного во всех смыслах. На пляжном стадионе, который построили на Первомайском спуске набережной Волги, в среду, 28 августа, встретились «Кристалл» из Санкт-Петербурга и «Сити» из Ленинградской области.

Самара встретила пляжников не очень радушно – моросящий дождь, сильный ветер, +16 на термометре. Не конец августа, а настоящий октябрь. Зато игра получилась жаркой, те немногие болельщики, которые пришли на набережную в этот ненастный день в рабочее время, остались довольны.

Болельщиков на пляжном стадионе в Самаре было не так много – погода не способствовала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Болельщиков на пляжном стадионе в Самаре было не так много – погода не способствовала.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Кристалл» - четырехкратный чемпион России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Кристалл» - четырехкратный чемпион России.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Без шансов для «Сити»

«Сити» начал бодро. Можно даже сказать дерзко. На первой минуте прямо с центра поля футболисты из Ленобласти проверили, все ли в порядке у фаворита с защитой – на последнем рубеже оказался опытный Юрий Крашенинников. Чемпиона мира в составе сборной России провести не удалось, он выбил футбольный снаряд прямо с ленточки ворот.

«Сити» эта неудача не остановила. На третьей минуте футболисты из Ленобласти все-таки распечатали ворота «Кристалла». Сначала Александр Панфилов пробил по воротам петербуржцев с разворота – голкипер «Кристалла» Максим Чужков вытащил, но мяч отскочил на ногу Павлу Кожинову, который и вложил снаряд в пустые ворота.

Мало кто сомневался, что «Сити» сможет навязать борьбу действующему чемпиону – «Кристаллу». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мало кто сомневался, что «Сити» сможет навязать борьбу действующему чемпиону – «Кристаллу».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это достижение так и осталось для «горожан» единственным в матче. После забивали только футболисты «Кристалла». И забивал много. В общей сложности за три периода в ворота «Сити» влетело 10 мячей (один даже прямым ударом с углового): Крашенинников и Жариков забили по дублю, еще по мячу на свой счет записали Романов, Папоротный, Соареш да Коста, Бриштель, Маурисиньо и даже голкипер Чужков. Кипер, кстати, играл дома – Максим родился в Самаре и выступал за «Крылья Советов» (и за обычные, и за пляжные). Пески родной набережной однозначно помогают волжанину.

Болельщикам было на что посмотреть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Болельщикам было на что посмотреть.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В каждой группе по 3 команды - первые две выйдут в полуфиналы, третья сыграет за пятое место. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В каждой группе по 3 команды - первые две выйдут в полуфиналы, третья сыграет за пятое место.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Футбольные боги больше любят «Спартак»

Второй матч, в котором встречались участники группы В «Спартак» и «Дельта», получился еще более тяжелым по условиям. С Волги тянул холодный ветер, температура воздуха упала. Однако команды все равно подарили яркий футбол.

Первый гол случился в самом начале матча. Федор Земсков завершил комбинацию после розыгрыша углового. «Дельта» бросилась отыгрываться, но все попытки саратовцев разбивались о вратаря и защиту. Ответ прилетел быстро и неожиданно. Иранец Моххамад Ахмадзаде выстрелил с середины поля. Мяч выскользнул из-за защитников и влетел в ворота рядом с ошарашенным вратарем «Дельты».

Спасать матч вызвался Панкратов. Он и реанимировал интригу во встрече – 2:1. Однако «Спартак» все делал грамотно – он просто засушил игру. Все атаки саратовцев натыкались на плотную оборону красно-белых.

Как часто бывает, «Спартак» выждал момент и ударил. Метко и болезненно. Илья Гапон воспользовался ошибкой голкипера «Дельты» и уложил мяч в пустые ворота.

Пропущенный мяч саратовцев не сломал. Напротив, машина «Дельты» заработала на полную мощность. Итог – два забитых мяча. Сначала чемпион Бразилии в составе клуба «Васко да Гама» Бокинья забил с девятиметрового удара. А потом Игор Мело сравнял счет со штрафного.

Овертайм победителя не выявил, и матч перетек в серию пенальти. В ней главным героем стал вратарь «Спартака» Павел Баженов, который вытащил два удара игроков «Дельты». Красно-белые с точки не промахивались.

Страсти кипели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страсти кипели.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 29 августа, пройдут еще два матча группового этапа. В 16:30 по местному времени на набережной Волги сыграют «Локомотив» и «Дельта». Для саратовцев это последний шанс зацепиться за полуфинал.

Во второй игре, которая начнется в 18:00, на самарский песок выйдут «Крылья Советов». Они сыграют с «Сити».

«Кристалл» и «Сити» - соперники «Крыльев Советов» по группе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Кристалл» и «Сити» - соперники «Крыльев Советов» по группе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Крылья» свой первый матч Суперфинала проведут сегодня – против «Сити». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Крылья» свой первый матч Суперфинала проведут сегодня – против «Сити».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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