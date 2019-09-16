Лучший таксист в Тольятти: Водитель должен быть хорошим психологом

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПЕРВОЙ МАШИНЫ

В Тольятти выбрали лучшего водителя такси. Им стал 45-летний Андрей Кисель, который работает в этой сфере почти 20 лет!

- Я перепробовал разные профессии. Но серьезные «отношения» с такси начались после того, как я купил первую машину. Не думал, что именно так все сложится. Собирался подработать, но мне понравилось и это дело стало приносить постоянный доход. Сейчас сотрудничаю с Яндекс.такси, - рассказал «Комсомольской правде» победитель.

О конкурсе финалист узнал от руководства таксопарка, в котором работает, и решил проверить свои силы. Кто, если не он? С таким-то опытом!

- Это первый подобный конкурс, в котором я участвовал. Я в восторге. В следующем году тоже хочу присоединиться, - говорит финалист. - Задания были, что надо. Вроде ничего сложного, со всем в жизни сталкивался, а воду не разлив ни одной капельки провезти не смог. Вообще никто из участников с этим не справился.

Напомним, региональный этап конкурса состоял из нескольких туров. Водителям нужно было сдать теорию и практику.

Теоретическая часть состояла из проверки правил ПДД, участники проходили тестирование как в автошколе. Также отвечали на вопросы об устройстве автомобиля, техобслуживании, первой медпомощи, законодательстве.

На автодроме выполнялись такие элементы, как «змейка», «параллельная парковка», «повороты на 90 градусов назад», «разворот в ограниченном пространстве», «бокс», «эстафета назад», «стоп-линия». Кроме того, с помощью стакана с водой проверялась плавность и осторожность вождения. Нужно было проехать быстрее всех и так, чтобы ни капельки не разлить.

- Победителем становился участник, набравший по итогам всех туров больше баллов. В каждом этапе их можно было получить по 30. За скорость выполнения заданий начислялись дополнительные очки, а за ошибки - штрафные, - пояснил представитель генерального партнер конкурса Яндекс.такси.

НА РАБОТУ, КАК НА ПРАЗДНИК

Андрей Анатольевич считает, чтобы работать в такси нужно понимать и любить людей. Работа в этой сфере не для слабонервных.

- Таксист должен быть хорошим психологом, со временем понимание этого приходит ко всем. Если назревает конфликт, для меня не составляет труда его погасить, причем вежливо, - говорит финалист. - Раз пришел в эту профессию, нужно все делать так, чтобы клиенты довольны были. Мне нравится общаться с незнакомыми людьми, узнавать что-то новое. Частенько приходится на праздники работать. Но поздравлять клиентов и принимать ответные пожелания очень приятно. Настроение поднимается.

По словам победителя, залог хорошего дня и того, что пассажиры снова захотят воспользоваться вашими услугами, не только доброжелательность и приветливость, но и чистый автомобиль и опрятный вид водителя.

- Хожу на работу, как на праздник, - улыбается Андрей Анатольевич. - Каждый день попадаю в разные места, все они по-своему интересные и особенны. Когда работаю ночью, наслаждаюсь видами луны и звезд, днем, наблюдаю за сменой погоды и настроениями людей. Это все по-своему интересно, скучать не приходится.

Сейчас победитель готовится к финалу конкурса "Лучший водитель такси в России". Он пройдет в Сочи 26 октября. За главный приз сразятся представители 30 регионов страны.