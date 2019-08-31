2019-08-31T09:29:15+03:00
Общество

Погода в Самаре на сентябрь 2019: осень начнется с зваморозков

Представляем самый точный прогноз Гидрометцентра, в котором рассказывается, какая погода в Самаре на сентябрь 2019 ждет жителей города и области
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Золотая осень наступит сразу и довольно резкоЗолотая осень наступит сразу и довольно резкоФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре на сентябрь 2019. Лето, которое в этом году было достаточно переменчивым, закончится очень резко. Вместе с первыми осенними деньками в наш регион хлынет арктический воздух. Править бал на территории будет область высокого давления. В первые дни сентября погода будет прохладной с ночными заморозками. Правда, уже через несколько дней днем будет все теплее.

Уже 1 сентября температура воздуха составит всего 12-17 градусов. Ночью - 2-5 градуса, местами заморозки до ноля градусов.

2 сентября будет чуть теплее - до 20 градусов, могут пройти кратковременные грозы, дождь. Такая же температура будет держаться до конца недели. А вот осадки в эти дни маловероятны.

В целом же температура в сентябре будет выше средних значений на 1,2-1,6 градуса. Также в начале осени будет немного осадков.

Кстати, народные приметы говорят о том, что погода в Самаре в сентябре 2019 может говорить и о том, какая зима нас ждет. Теплый и сухой сентябрь по мнению наших предков говорит о том, что зима в этом году наступит поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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