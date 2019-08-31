Погода в Самаре на сентябрь 2019: осень начнется с зваморозков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре на сентябрь 2019. Лето, которое в этом году было достаточно переменчивым, закончится очень резко. Вместе с первыми осенними деньками в наш регион хлынет арктический воздух. Править бал на территории будет область высокого давления. В первые дни сентября погода будет прохладной с ночными заморозками. Правда, уже через несколько дней днем будет все теплее.

Уже 1 сентября температура воздуха составит всего 12-17 градусов. Ночью - 2-5 градуса, местами заморозки до ноля градусов.

2 сентября будет чуть теплее - до 20 градусов, могут пройти кратковременные грозы, дождь. Такая же температура будет держаться до конца недели. А вот осадки в эти дни маловероятны.

В целом же температура в сентябре будет выше средних значений на 1,2-1,6 градуса. Также в начале осени будет немного осадков.

Кстати, народные приметы говорят о том, что погода в Самаре в сентябре 2019 может говорить и о том, какая зима нас ждет. Теплый и сухой сентябрь по мнению наших предков говорит о том, что зима в этом году наступит поздно.