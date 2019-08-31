«Крылья Советов» сыграют со «Спартаком», а «Кристалл» с «Локомотивом» в полуфинале чемпионата России по пляжному футболу

На набережной в Самаре в пятницу, 30 августа, завершился групповой этап Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу. Участники полуфиналов стали известны днем ранее, а в пятницу команды разыграли места в группах и узнали своих соперников.

«Спартак» расправился с «Локомотивом»

Признаем, мало кто ждал сюрприза в противостоянии петербургского «Кристалла» и «Крыльев Советов». Действующий чемпион и победитель регулярки должен был разобраться с самарцами. Поэтому «Спартак» и «Локомотив» разыгрывали не только первое место в группе «В», но и решали, кто из них отправится сражаться с петербуржцами. Шансы выйти победителем из рубки с «Кристаллом», конечно, есть, но их не так много, да и сил такой матч отнимет прилично.

Поэтому московское противостояние получилось жарким.

Счет в матче должны были открывать «железнодорожники», однако удача была явно не на их стороне. Удары Рафиньи и Николая Крышанова так и не достигли цели. Зато точен был «спартаковец» Юрий Котов. Сначала он положил гол-красавец с дальней дистанции, а потом удвоил преимущество красно-белых, замкнув прострел.

Не сказать, что «Спартак» был сильнее. Это была битва двух равных соперников. Просто красно-белым больше повезло. Дважды «Локомотив» после голов «Спартака» сравнивал ударами с центра поля. Однако долго это продолжаться не могло. Котов оформил хет-трик, Алексей Макаров не дал «железнодорожникам» догнать «Спартак» в счете, а иранский легионер красно-белых Моххамад Ахмадзаде своим дублем похоронил все надежды «Локомотива» на первое место в группе. Не помогли и меткие выстрелы Мамадиева, и шикарный гол лучшего игрока мира Льоренца Гомеса. 7:3 – «Спартак» побеждает.

В Самаре установилась не самая пляжная погода, но на стадионе было все равно жарко.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Крылья» уступили «Кристаллу»

Наставник «Крыльев Советов» Эмиль Джабаров с первых минут матча с «Кристаллом» дал понять – самарцы готовятся к полуфиналу. Участие в играх за медали волжане обеспечили себе после победы над «Сити». Главный тренер «КС» оставил на скамейке лидеров и дал время проявить тем, кто проводит на песке не так много времени. То ли Джабаров заранее отдал победу «Кристаллу» и не стал рисковать своими гренадёрами, то ли посчитал, что нет никакой разницы с какого места выходить – с 1-го или со 2-го, – «Спартак» и «Локомотив» - команды одного уровня. То ли и то, и другое.

В любом случае, как и ожидалось, «Кристалл» завладел инициативой и обыграл «Крылья».

И «Кристалл», и «КС» обыграли «Сити» и гарантировали себе место в полуфинале.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Петербуржцы усилиями Дмитрий Шишина быстро открыли счет, однако Артем Волошин фантастическим дальним ударом в девятку восстановил баланс. Больше распечатать свои ворота в первом периоде петербуржцы не дали, зато сами забили два гола.

Во втором периоде «Крылья» еще огрызались. Тетерин и Самсонов пару раз огорчили самарского вратаря «Кристалла» и сборной России Максима Чужкова, но питерского гиганта это даже не притормозило. «Кристалл» накидал самарцам 8 голов: хет-трик на свой счет записал Маурисиньо.

«Кристалл» за выход в финал сыграет с «Локомотивом».Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Крылья» же померятся силами со «Спартаком».Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Таким образом в полуфиналах встретятся «Кристалл» и «Локомотив», а также «Крылья Советов» и «Спартак». Обе игры пройдут в субботу, 31 августа, на стадионе на Первомайском спуске набережной Волги. Первая встреча начнется в 16:30 по местному времени, вторая – в 18:00. Вход по-прежнему свободный.

В прошлом матче «КС» выдали удивительный камбэк, отыгравшись с 2:6.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Матч «Кристалла» с «Локомотивом» начнется в 16:30 по самарскому времени.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Игра «КС» и «Спартака» стартует в 18:00.Фото: Альберт ДЗЕНЬ