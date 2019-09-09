2019-09-09T16:07:12+03:00
Политика

Виктора Сазонова сменил Андрей Мастерков: избирком озвучил предварительные итоги выборов в Самарской области

На выборы 8 сентября 2019 года на избирательные участки пришли более 82 тысяч человек
Ольга НОВИКОВА
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8 сентября 2019 года на выборы пришли более 82 тысяч человек8 сентября 2019 года на выборы пришли более 82 тысяч человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Областной избирком подвел первые итоги выборов 8 сентября 2019 года. Напомним, вчера в регионе прошли дополнительные выборы депутатов разного уровня. В Самаре в двух округах выбирали представителей в Самарскую Губернскую Думу. По Приволжскому одномандатному округу № 19 явка составила 53,40 %, с большим отрывом победил «единоросс» Сергей Гринько. Он займет место Валерия Трояна. Менее сознательные избиратели Безымянского одномандатного округа №11, видимо, предпочли провести выходной день вне избирательных участков – при явке 8,21 % победителем стал Андрей Мастерков. Представитель «Единой России» займет в областном парламенте место бывшего председателя Думы Виктора Сазонова.

Кроме того, в областной столице определили депутатов в районные Советы – Кировского, Самарского, Октябрьского и Советского районов.

В Новокуйбышевске проходили выборы депутатов городской Думы седьмого созыва, явка избирателей здесь составила 28,9%.

Больше всего избирателей традиционно пришли на участки в селах. Например, на одном из участков Елховского района явка составила 98%.

Всего по предварительным данным на участках в выборах 8 сентября 2019 года проголосовало 29.44% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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