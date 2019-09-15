Гол Соболева лидеру РПЛ, незабитый пенальти и майка в крови: чем запомнился матч Краснодар - Крылья Советов

Проигрышем окончился для самарцев матч Краснодар - Крылья Советов 15 сентября. Окончательный счет на табло: 4:2, но эти 90 минут вместили сотни эмоция для самарских болельщиков. Вспоминаем самые яркие моменты этого матча для фанатов клуба с волжских берегов.

Соболев открывает счет

Краснодар был лидером для всех букмекеров и экспертов. Многие из них не сомневались, что клуб откроет счет уже в первом тайме, но мало кто мог предположить, что первый гол забьют гости. Александр Соболев продолжает отмечаться попаданиями в ворота практически в каждом матче. У юного форварда серьезные цели: он жаждет попасть в российскую сборную и понимает, что сейчас для этого ему нужно показывать стабильный результат.

Первый гол стал результатом отлично разыгранной комбинации, передачу в штрафную на Соболева сделал Дмитрий Кабутов. Нападающий отправил сферу в дальний гол - Сафонов был бессилен.

Краснодар - Александр Соболев открывает счёт, гол в ворота Краснодара, 9 тур РПЛ 15 сентября.Краснодар - Крылья Советов. 0:1. Александр Соболев

Пропащий пенальти

Всего четыре минуты "Крылья" вели в счете. Увы, праздник продолжался недолго и уже на 16 минуте Сулейманов сравнял счет. А вот в конце первого тайма у самарцев был шанс - огромный. Сергей Карасев посмотрел VAR и убедился, что Камболов играл рукой. Пенальти пробивал все тот же Соболев, но в этот раз форварду не повезло и дубля не вышло. Мяч полетел прямо в руки вратарю.

Стоит вспомнить, что в последние годы штатным пенальтистом у "Крыльев" был Сергей Корниленко, в прошлом сезоне этим занимался также Самедов. Возможно, сейчас команде реально не хватает мастерства в этом деле. Что ж, тренеру есть, на что обратить внимание с обновившимся составом. Тем более Корниленко ушел не далеко, и сейчас принимает участие в тренировках команды.

Рука Гацкана

34-летний молдавский полузащитник в клуб пришел не так давно/ Пока игроки ждут, когда он заиграет в полную силу. Но в этом матче рука Александра оказалась скорее рукой дьявола: на 57 минуте за игру рукой судья назначил пенальти, Ари сначала попал в Рыжикова, но на добивании был точен. В итоге на счету молдавского полузащитника желтая карточка, ноль результативных моментов. А вот доигрывал матч Гацкан в майке без номера: получив травму головы, он испачкал футболку кровью и снял ее.

В итоге счет стал 4:1. Казалось бы, полный разгром. Но и от кого - от лидера турнирной таблицы.

Точность Антона

Но гол престижа "Крыльям" забить все-таки удалось. На 75-й минуте снова пенальти, к мячу встал Антон и он был точен- 4:2, с таким счетом команды ушли в раздевалку.

Итог: шесть забитых голов, три пенальти и настоящая жара на поле. Теперь "Крылья Советов" 21 сентября сыграют с "Ахматом", 25 выступят в Кубке России против "Торпедо" Игнашевича, а 28 вернутся в Самару, чтобы встретить здесь Тамбов.

Краснодар - Крылья Советов. 4:2. Паул Антон забивает пенальти в ворота "Краснодара".Крылья Советов отыгрывают один мяч

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Миодраг БОЖОВИЧ, тренер "Крыльев Советов":

- Что сказал игрокам после игры? Ничего не говорю в раздевалке, только поживаю каждому руки. Все на нервах. В первом тайме мы выглядели солидно, если бы забили пенальти в конце первого тайма, все могло бы быть по-другому.

КСТАТИ

После игры с "Краснодаром" Соболев догнал Шомуродова из "Ростова" по количеству забитых мячей в гонке бомбардиров РПЛ. Если бы он забил пенальти, смог бы возглавить этот список.