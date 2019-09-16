«Были готовы принять роды в машине»: в Самаре гаишники помогли беременной женщине добраться до больницы

В Самаре экипаж ДПС помог будущей маме вовремя добраться до больницы. В два часа ночи 14 сентября дежурившие около с.Подъем-Михайловка инспектора ДПС ОВ ДПС ГИБДД России по Волжскому району Андрей Болотин и Сергей Мясников заметили мчащуюся в сторону города «Лада Гранту».

- Мы даже не успели махнуть, чтобы ее остановить, как машина притормозила сама. Взволнованный водитель спросил у нас, как лучше добраться до кардиоцентра. Мы заметили в салоне авто беременную женщину, и в этот момент у нее отошли воды, - вспоминает Андрей Болотин. – За восемь лет работы в ДПС это не первый подобный случай в моей практике, поэтому мы не растерялись и точно знали, что делать. Да что там, если бы понадобилось - приняли бы роды в машине!

Полицейские не колебались ни минуты: включили мигалку и поехали впереди отечественной легковушки, чтобы показать дорогу и обеспечить максимально быстрый проезд. Врачи потом скажут, что именно благодаря этому будущая мама вовремя успела в роддом и ее дочка Елизавета появилась на свет здоровой.

- В нашем Алексеевском районе нет родильного зала, поэтому мне сразу дали направление на роды в Кардиоцентр. Я должна была лечь туда 16 сентября, - рассказывает 25-летняя Ирина Шебалдина. - Но роды начались раньше, пришлось среди ночи гнать на машине в Самару. Это мои первые роды, я и так волновалась, а уж когда ночью на трассе отошли воды – и вовсе паника началась. Огромное спасибо экипажу ДПС, ребята не колеблясь нас сопроводили. Побольше бы таких людей!