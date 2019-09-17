2019-09-16T23:33:13+03:00
Спорт

Лион - Зенит 17 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов

Футбол. Прямая трансляция матча Лион-Зенит 17 сентября 2019, где смотреть игру первого тура группового этапа Лиги Чемпионов, статистика личных встреч, состав команд, ставки на матч
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Питерскому клубу есть, что показать во ФранцииПитерскому клубу есть, что показать во ФранцииФото: c cайта ФК "Зенит".
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Во вторник стартует групповой этап Лиги Чемпионов и этот день станет настоящим праздником для все любителей футбола. Для российских болельщиков он начнется с игры Лион - Зенит 17 сентября 2019 года. Матч на "Стад де Люмьер" во Франции начнется в 19.55 (мск). Обе команды в результате жеребьевки попали в группу G. Вместе с ними там же оказались Бенфика и РБ Лейпциг.

И вот с яркого и будем надеяться зрелищного матча стартует чемпионская осень питерского клуба. Обе команды славятся своим нападением и умением создавать моменты, но не слишком сильны в защите: Сергей Семак активно занимается выстраиванием надежного тыла у ворот, но последний матч с "Арсеналом" показал, что дыры в защите у клуба есть. Но у команды есть Дзюба, Азмун, Дриусси - спать на поле они точно не будут. Как впрочем и Депай, Гуири и Мусса Дембеле - тоже боевой состав.

Прогноз на матч Лион - Зенит, ставки букмекеров

Пожалуй, ничья станет наиболее приемлемым и возможным для российской команды результатом. Однако, дружина Дзюбы имеет возможность больно пощипать "аристократов" на их поле. Сейчас французский клуб как будто сдал: в национальной лиге они уверенно стартовали, но в последних матчах выглядят бледно. Летнее трансферное окно забрало у "Лиона" Менди, Факира и Танги Ндомбеле. И, собственно как у "Зенита", тренеру приходится прилагать большие усилия, чтобы вписать в схему всех новичков. Но и сине-бело-голубые при всем уважении к хозяевам поединка все же достойны большего, чем коэффициент в 1,76-1.8 на их победу. У букмекеров "Лион" выступает явным фаворитом, но истинные фанаты верят, что Дзюба непременно отгрузит европейцам пару голов - и это только как минимум.

Статистика личных встреч Лион - Зенит

Клубы дважды встречались между собой. Оба раза побеждал "Зенит". Первый раз со счетом 3:1, во второй - 2:0, вратарь отстоял на сухую. Оба матча проходили в рамках Лиги Чемпионов в сезоне 2015/2016.

Прямая онлайн-трансляция, смотреть игру Лион - Зенит 17 сентября 2019

Матч Лион-Зенит 17 сентября покажут на канале МАТЧ ТВ в 19.45, начало игры в 19.55 (время московское). Текстовая онлайн-трансляция доступна на сайте kp.ru. Статистика игроков, лучшие моменты, голы и действия команд в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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