«Зомби напали на людей в кинотеатре»: в Самаре презентовали фильм о начале апокалипсиса в России

Самарскому кинозрителю презентовали фильм о начале апокалипсиса, снятый на окраинах областной столицы. Премьера короткометражки «Зона Зомби» состоялась на недавно прошедшем в городе кинофестивале 70/30.

— Мы показали начало конца света на примере нашей страны и Самары в частности. Сейчас работаем над созданием анимационного сериала по этой истории. Он стал возможным благодаря Дмитрию Сафронову, который занимается созданием мультиков, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» автор проект Кирилл Хорнов.

Режиссер отмечает, что показ картины — в кинотеатре «Художественный» — получился очень необычным. На нем состоялся настоящий хоррор-перфоманс.

— В зал премьеры ворвались наши актеры под видом зомби и пугали народ. Потом за ними зашли военные, на роль которых мы взяли страйкбольную команду. Они уничтожили всех зомби и загнали зрителей в кинозал. Это было очень эпично, — говорит наш собеседник.

"ZOMBIE ZONE" - Короткометражный фильм Short film 2019.2025 год. Начало армагеддона. 3 Мировая война началась с массовой биологической атаки. Почти в каждом уголке планеты вспыхнула эпидемия зомби вируса.

В ближайших планах Кирилла закончить книгу «Зона Зомби». Не исключено, что будет снят еще один фильм — решение об этом будет принято только после завершения мультсериала. Помочь в реализации планах самарцу могут опытные самарские кинематографисты, которые после премьеры предложили молодому человеку сотрудничество. Конкретные имена Кирилл пока не называет — все находится в стадии переговоров.

Как ранее писала samara.kp.ru, снимали хоррор на полупрофессиональное оборудование. С группой создателей «Зоны» работали гримеры, звукорежиссеры и операторы. Оценить кино уже можно в интернете.

Зона Зомби 1 Серия / Zombie Zone Stop-Motion.Анимационный фильм ZOMBIE ZONE 3 Мировая война началась с массовой биологической атаки. Почти в каждом уголке планеты вспыхнула эпидемия зомби вируса. Той России больше нет..

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"Комсомолка" пообщалась с одним из создателей картины Кириллом Хорновым, который рассказал, что проект является прелюдией к его книге (подробности)