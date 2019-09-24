Почти как космический бластер: самарские ученые создали лазер для защиты Земли от астероидов

В стенах Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева впервые опробовали новый тип лазера, который в дальнейшем можно будет использовать в борьбе с астероидами. Местные ученые разработали установку вместе с самарским филиалом Физического института имени П.Н. Лебедева РАН и университетом Эмори из США.

- Ученые создали лазерную установку с оптической накачкой на метастабильных атомах инертных газов под руководством американского профессора Макла Хэвена. Она позволяет создавать компактные лазеры мегаваттной мощности. Работа над созданием аппарата велась с 2012 года, - сообщили в пресс-службе Самарского университета.

В этой разработке в качестве оптической накачки используется излучение диодных лазеров, при этом атомы инертных газов таких, как неон, аргон, криптон, ксенон - переводятся в метастабильное возбужденное состояние в плазме. В такой газовой среде формируется очень мощный и качественный лучевой поток. Как отмечают в вузе, созданная самарскими учеными установка является лабораторной. Пока ее будут использовать для проведения различных экспериментов.

По словам разработчиков, этот аппарат по своим энергетическим свойствам близок к космическим бластерам, которые часто упоминаются в фантастических романах. В будущем компактные лазеры можно будет использовать при создании систем противоастероидной защиты Земли и в различных сферах промышленности.