Не убивайте своих детей: в Самаре будущим мамам расскажут, где самое безопасное место для автокресла

Нет кресла - ребенку в машине не место

17 сентября в Самарской области стартовал федеральный проект «Детство без опасности»: родителей будут учить соблюдать безопасность при перевозках детей в автомобилях. Тренинги начнутся на площадке Перинатального центра СОКБ им В.Д. Середавина, позже к занятиям присоединятся также пациентки Тольяттинского перинатального центра и других роддомов области. Будущим мамам расскажут, как правильно выбирать автокресла, как ими пользоваться и где наиболее безопасное место для ребенка в машине.

Ребенок в машине - это не игрушка!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сегодня в Самарской области 15% всех ДТП, то есть каждое шестое, проходит с участием детей, - поделился неутешительной статистикой начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов. – 45% всех пострадавших в авариях – несовершеннолетние. Чаще всего дети попадают в ДТП в качестве пассажира они получают травмы по вине сидящих за рулем водителей.

Одна из самых распространенных причин – отсутствие или неправильное использование специальных удерживающих устройств. Люльки, автокресла, бустеры, адаптеры - сегодня на полках магазинов масса вариантов подобной продукции. Выбирать нужно исходя из возраста, роста и веса малышей, а делает это далеко не каждый. Как результат – травмы.

Прежде чем закреплять автокресло, нужно до конца вытянуть ременьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Самое лучшее место для грудного ребенка в машине – на сидении рядом с водителем, в люльке, затылком по ходу движения. Главное – не забыть отключить подушку безопасности, - рассказали эксперты проекта. – Если ставите автокресло на заднее сиденье, то размещайте его посередине, чтобы если ребенок закричит, или заплачет, водителю не пришлось оборачиваться.

Взрослый ремень может травмировать малыша

А вот перевозить малыша на руках или пристегивать «взрослым» ремнем не стоит. Эксперты говорят, что в момент экстренного торможения вес ребенка из-за перегрузки возрастает в 35 раз, и нередко, пытаясь его удержать, мать случайно наносит малышу серьезные травмы. Такие же травмы может нанести взрослый ремень безопасности из-за неправильного размещения на теле ребенка.

Обсудить проблему собрались представители разных ведомствФото: Ольга НОВИКОВА

- За первое полугодие 2019 года за медицинской помощью после ДТП в Самарской области обратилось 80 детей, к сожалению, пятерых из них спасти не удалось. А из тех, кто выживает, многие получают серьезные травмы, - рассказывает замминистра здравоохранения региона Сергей Вдовенко. – Мы надеемся, что обучая мамочек перевозке малышей, мы тем самым повысим в том числе культуру водителей.

Будущие мамочки с интересом слушали лекциюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гендиректор проекта «Детство без опасности» Вячеслав Мельников уверен: причины большинства ДТП – в головах водителей, в несоблюдении ПДД и отсутствии культуры вождения. Он рассчитывает, что проект поможет улучшить ситуацию. В общей сложности трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности» в этом году стартует в 30 регионах. Всего с 2019 по 2021 годы будет охвачено 100 городов в 85 регионах страны.