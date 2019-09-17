А атеистам можно поспать? В Тольятти родителей возмутило приглашение на молебен перед уроками

В Тольятти родители третьеклассников одной из школ города в соцсетях пожаловались, что 6 сентября всех детей обязали перед уроками прийти на молебен. Соответствующее расписание уроков в родительский чат прислал учитель.

- Мы не придем, пусть поспит подольше, - ответила одна из родительниц.

- Поспит подольше?? Это учебное время! Можно не придти, только если вы мусульмане, - ответила педагог и пригрозила передать все данные о посещаемости директору.

Родители оказались не рады религиозным процедурам

В комментариях появились и другие мамочки, которые подтвердили: есть в городе такая практика. Многих это возмутило: мол, школа - это место для получения знаний, а в церковь можно сходить с родителями в выходные например.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями в министерство образования. Там отметили, что проведение молебнов и других религиозных процедур не входит в образовательные программы школ.

- Министерство не располагает информацией об образовательных организациях, которые участвуют в проведении подобных процедур. Жалоб от родителей о том, что их детей заставляют участвовать в молебне, в министерство не поступало, - заявили в ведомстве.

Молебен поставили перед уроками

По закону обучение детей религии в школе религиозной организацией возможно только по письменной просьбе родителей и с согласия самих детей, причем вне рамок образовательной программы.

- Если учеников пытаются привлечь к религиозным процедурам принудительно, то следует подать письменную жалобу директору школы, обратиться в орган управления образованием соответствующей территории, - пояснили в министерстве.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Можно ли идти строем в Царство Божие?"

Настоятель храма Св.Татьяны отец Сергий Рыбаков убежден, что сама практика, когда человека заставляют молиться, будь то в церкви, в воскресной школе и тем более в обычном классе – недопустима, тем более, что церковь отделена от государства.

- Это серьезный вопрос – можно ли заставлять человека молиться вообще, можно ли идти строем в Царство Божие, говорит он. - Если человек не понимает, что именно он делает, какую молитву читает, зачем это ему, то ничем хорошим это не заканчивается. Молитва – это диалог, это обращение живого человека к живому Богу, и чтобы эта связь была выстроена, человек должен быть к этому готов. Без понимания сути молитвы формируется оккультное, языческое отношение к церковным ритуалам. Если дети приходят на урок, а учитель в принудительном порядке выстраивает их на молитву, то, скорее всего, этот учитель сам для себя не решил многие важные вопросы. Нужно, чтобы разговор о Боге становился для ребенка естественным и приятным. Принуждением этого не добиться.

А что думаете об этом вы? Обсудим в комментариях.

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