2019-09-17T17:52:11+03:00
Общество

А атеистам можно поспать? В Тольятти родителей возмутило приглашение на молебен перед уроками

В соцсетях они обсуждают, нормально ли это в общеобразовательной школе. Но в министерстве образования говорят, что официальных обращений к ним не поступало
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Причиной религиозного скандала в Тольятти стал молебен в школеПричиной религиозного скандала в Тольятти стал молебен в школеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти родители третьеклассников одной из школ города в соцсетях пожаловались, что 6 сентября всех детей обязали перед уроками прийти на молебен. Соответствующее расписание уроков в родительский чат прислал учитель.

- Мы не придем, пусть поспит подольше, - ответила одна из родительниц.

- Поспит подольше?? Это учебное время! Можно не придти, только если вы мусульмане, - ответила педагог и пригрозила передать все данные о посещаемости директору.

Родители оказались не рады религиозным процедурам

Родители оказались не рады религиозным процедурам

В комментариях появились и другие мамочки, которые подтвердили: есть в городе такая практика. Многих это возмутило: мол, школа - это место для получения знаний, а в церковь можно сходить с родителями в выходные например.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями в министерство образования. Там отметили, что проведение молебнов и других религиозных процедур не входит в образовательные программы школ.

- Министерство не располагает информацией об образовательных организациях, которые участвуют в проведении подобных процедур. Жалоб от родителей о том, что их детей заставляют участвовать в молебне, в министерство не поступало, - заявили в ведомстве.

Молебен поставили перед уроками

Молебен поставили перед уроками

По закону обучение детей религии в школе религиозной организацией возможно только по письменной просьбе родителей и с согласия самих детей, причем вне рамок образовательной программы.

- Если учеников пытаются привлечь к религиозным процедурам принудительно, то следует подать письменную жалобу директору школы, обратиться в орган управления образованием соответствующей территории, - пояснили в министерстве.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Можно ли идти строем в Царство Божие?"

Настоятель храма Св.Татьяны отец Сергий Рыбаков убежден, что сама практика, когда человека заставляют молиться, будь то в церкви, в воскресной школе и тем более в обычном классе – недопустима, тем более, что церковь отделена от государства.

- Это серьезный вопрос – можно ли заставлять человека молиться вообще, можно ли идти строем в Царство Божие, говорит он. - Если человек не понимает, что именно он делает, какую молитву читает, зачем это ему, то ничем хорошим это не заканчивается. Молитва – это диалог, это обращение живого человека к живому Богу, и чтобы эта связь была выстроена, человек должен быть к этому готов. Без понимания сути молитвы формируется оккультное, языческое отношение к церковным ритуалам. Если дети приходят на урок, а учитель в принудительном порядке выстраивает их на молитву, то, скорее всего, этот учитель сам для себя не решил многие важные вопросы. Нужно, чтобы разговор о Боге становился для ребенка естественным и приятным. Принуждением этого не добиться.

А что думаете об этом вы? Обсудим в комментариях.

Есть интересные темы, о которых должны узнать все? Вы столкнулись с проблемой и не можете решить ее? Пишите kpsamara@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Признали банкротом: в отношении компании-владельца "Кинапа" в Самаре ввели конкурсное производство
В Самарской области при строительстве многоквартирного дома похитили более 1,2 млн рублей дольщиков
«Я не успела спросить его имя»: неизвестный «волшебник» помог семье из Сызрани отправить на реабилитацию тяжелобольную девочку
В октябре потребители АО "СамГЭС" получат новые, более информативные платежки
Депутаты губДумы обсудили сохранение исторического облика Самары
Самый многочисленный: Шестой кассационный начнет работу с 1 октября
Супруги из Самарской области, воспитывающие 8 детей, поборются за звание лучшей семьи в ПФО
Продемонстрируют таланты и физподготовку: воспитанники самарских детдомов примут участие в фестивале ПФО «Вернуть детство»
В Самарской области продлили действие штормового предупреждения
Не хватало денег: в Тольятти начальница почтового отделения присвоила более 90 тысяч рублей
Самарцы смогут отслеживать передвижение автобуса № 480 в «Прибывалке»
Решат проблему с заторами: в Самаре на пересечении Победы и Земеца поставят светофор
Супруги из Самары выиграли в лотерею автомобиль за 700 тысяч рублей и отказались от него
В Самаре нашли коллектора, который одолевал звонками новокуйбышевский детский сад
Звезды научат: в Самаре открывается академия шоу-бизнеса и телевидения
Стало известно, сколько стоили «шоколадные» ванны попавшей в скандал чиновницы
В Самаре на пересечении Крупской и Водников маршрутка протаранила столб
"Хотела поделиться впечатлениями о приятном": чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне