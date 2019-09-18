ПолоWINKа моя: самарцам представили новинку интерактивного ТВ

Гуляешь с собакой и смотришь ток-шоу

В рамках масштабного празднования дня города самарцев ожидало немало интересного. Например, на площадке «КП» можно было посетить уютную фотозону под кодовым названием «ПикWINK» от компании «Ростелеком». Практически все проходящие по центральной аллее усаживались в уютные кресла-мешки и могли сфотографироваться с хештегами «МояполоWINKа» и ПикWINK. А потом – подарок. Выложил фото в инстаграмм пометкой #WINKСамара и тут же получил снимок, распечатанный на инстапринтере, на долгую память.

- Классное развлечение! – радуются дети и взрослые, унося с собой необычные фотографии.

- А что такое WINK? – интересуется студентка Карина Бельская. И тут же получает ответ: это новый сервис от компании «Ростелеком», ведущего оператора цифровых услуг для населения, бизнеса и органов власти. Компания признана лидером в инновациях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности и жилищно-коммунальных услуг. Ресурс WINK – это веб-сервис, приложения для мобильных устройств, программы для Смарт-ТВ. Любые телевизионные сериалы, токшоу, фильмы теперь можно смотреть где угодно – в транспорте, на улице, в зале ожидания на вокзале и во время прогулки с любимой собакой. Достаточно оформить подписку на услуги.

Бегом подключаться!

Для посетителей площадки «КП» «Ростелеком» устроил веселое и познавательное состязание с призами – «Бегом подключаться к WINK!».

- А вы знаете, что компания запустила новый сервис, который позволяет в одном приложении смотреть прямой эфир любимых ТВ-каналов, фильмов и передач без рекламы? – спросил ведущий Сергей Никоноров.

- Да!- уверенно отвечает участник конкурса Марат Валиуллин. – Отличное качество картинки, я доволен. Смотрю с телефона, лучше и не надо, удобно, в любом месте не скучно, будь то автобус, поликлиника или окно между лекциями в университете. Больше всего нравится встроенное оповещение. Функцией можно пользоваться, чтобы не забыть посмотреть то, что запланировал.

Впрочем, в эстафете могли участвовать не только те, кто подключился к WINK. Многие гости впервые услышали об этом сервисе.

- Я узнал сегодня, что при помощи WINK можно смотреть телевидение с любого гаджета, который есть под рукой с одной учетной записи. И это очень интересно. Мы уже решили, что почитаем об этом с папой подробнее. А пока мы хотим выиграть приз! – улыбается Сергей Киньшин.

Две команды по пять человек получили простое задание: из набора цветных букв при помощи клея-карандаша собрать фразу-хэштег #СмотриWINK на большом листе бумаги. Первый символ приклеивает один игрок, вторую второй. И так по кругу, пока надпись не будет приклеена полностью. Самые быстрые получили призы от «Ростелеком».

- Это был очень интересный конкурс. Нужно было быстро создать команду, выбрать капитана и как можно быстрее сложить заданную фразу. Мы победили! Я выиграл плюшевого мишку. Подарю его сестре, - говорит четырнадцатилетний Денис Потеряхин.

Победители веселой эстафеты от "Ростелеком".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что это такое?

WINK от «Ростелеком» – это крайне популярное сегодня интерактивное ТВ. Даже если вы не являетесь технически продвинутым человеком, WINK поможет вам легко получить доступ к любимым телепередачам, каналам, сериалам и фильмам, где бы вы ни находились. Смотреть любимые программы можно как с обычного телевизора, так и на мониторе компьютера, планшета, мобильного телефона, а также используя Android TV. Все, что для этого нужно – интернет и регистрация в сервисе. А смотреть может вся семья одновременно – каждый со своего гаджета: папа – спортивный канал, мама – ток-шоу, дети – мультики. Кстати, по данным «Ростелеком» клиенты компании предпочитают смотреть ТВ на смартфонах: большая часть приложений загружена на мобильные устройства с операционной системой Android. Второе место по популярности занимает Smart TV. Оставшаяся часть приходится на iOS, Android TV и Appl TV. За три летних месяца количество девайсов с установленным WINK увеличилось более чем на две тысячи. Всего же приложение от «Ростелекома» установлено на 67,3 тыс. устройств.

WINK доступен самарцам около года. Это возможность смотреть около 200 телеканалов, а также более 12 тысяч фильмов и сериалов – при этом абсолютно легально. А стоимость подписки вполне сопоставима со стоимостью покупки пары лицензионных фильмов в интернете. То есть WINK не только удобен, но и выгоден!

Более того, сервис предоставляет максимально возможный перечень сервисов: от перемотки или паузы до функции «Родительского контроля». Платформа постоянно развивается и пополняется все новыми и новыми возможностями. Так, уже сегодн пользователям доступен эксклюзивный контент: круглосуточный канал UFC ТВ, посвященный смешанным единоборствам. Фанатов ждет раздел приложения Wink, в котором собраны все бои и тематические программы в Full HD с качественным переводом.

Подключайтесь!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом:

- Сегодня все мы стремимся успеть больше, уложить максимум в каждый промежуток времени. Поэтому телевидение, не привязанное к пространству и времени, пользуется повышенным спросом. Платформа WINK максимально учитывает все предпочтения и потребности современных зрителей, при этом остается функциональной и интуитивно понятной.

Где подключиться?

wink.rt.ru

Более подробная информация по тел.: 8 800 1000 800