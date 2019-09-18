Вкусно, красиво, полезно: какими продуктами удивили самарцев на агропромышленной выставке

Бьем рекорды

Крупнейшая в Приволжском федеральном округе выставка открылась в пятницу, 13 сентября, в поселке Усть-Кинельский. Сельскохозяйственный форум проводится при поддержке областного правительства и Министерства сельского хозяйства РФ. Популярность выставки растет год от года, она привлекает не только жителей региона, но и гостей из соседних областей. В этом году в Усть-Кинельский съехалось рекордное количество участников - более 600 предприятий и организаций. Среди них - фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги.

С раннего утра на площадках уже оживленно: на выставку приезжают не только аграрии, но и туристы: школьники целыми классами с педагогами, большие семьи с детьми, дружные компании студентов.

- Я уже пятый год приезжаю на выставку вместе с детьми, внуками. Кажется, что интересного может быть в сельском хозяйстве? Но тут ведь настоящий парк развлечений! И еда вкусная и свежая, и саженцы, и цветы для дома и дачи можно приобрести и узнать много нового. Я вот сегодня купила варенье из молодых еловых шишек, говорят, очень укрепляет иммунитет и даже зубы отбеливает. Девчонок моих оттащить от животных невозможно, а мальчишки с удовольствием изучают технику. Разрешают в кабине посидеть, кнопки понажимать. Даже мне, пенсионерке, интересно, что уж говорить про детей, - улыбается самарчанка Инна Конюхова.

Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ.

Показатель востребованности

В полдень, когда все участники и гости собрались, состоялось торжественное открытие выставки. В нем принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Поволжская агропромышленная выставка на протяжении многих лет является событием не только регионального, но и межрегионального, федерального значения. И я очень рад, что в этом году выставка собрала более 600 участников. Я уверен, что внимание жителей Самарской области и соседних регионов к выставке будет так же велико, и десятки тысяч людей смогут побывать здесь, увидеть достижения региона в сельском хозяйстве, современную технику и, конечно, вместе с нами порадоваться новым успехам, - отметил глава региона.

К поздравлениям присоединился депутат Государственной Думы РФ, член комитета по сельскому хозяйству Игорь Станкевич.

- Такой выставки как у нас, в Самарской области, наверное, нет ни в одном регионе. Это не моя оценка, это оценка моих коллег. Я передаю наилучшие пожелания сельхозпроизводителям региона от председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, - сказал депутат.

Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов в свою очередь передал участникам и гостям форума приветствие министра Дмитрия Патрушева.

- За свою многолетнюю историю выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных и международных связей, - подчеркнул в своем обращении глава ведомства.

Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ.

По «Сельской улице». Все вместе

Во время вступительного слова Дмитрий Азаров отметил, что формат агропромышленной выставки предполагает общение без барьеров. И, подтверждая свои слова, отправился на экскурсию по знаменитой «Сельской улице» - наверное, самой яркой части выставки, где все 27 муниципальных районов Самарской области представляют свои достижения. Дмитрий Азаров и Максим Увайдов задержались на площадке Радио «Комсомольская правда» и поделились своими впечатлениями об увиденном.

- Выставка замечательная, наполненная конкретными делами, событиями. Очень важно, что она стала традиционной площадкой для обмена опытом, - сказал губернатор. - Кроме того, выставка привлекает ученых, экспертов со всех уголков нашей Родины и даже из-за рубежа. А это придает новый импульс развитию агропромышленного комплекса Самарской области.

Масштабность мероприятия оценил и заместитель министра сельского хозяйства РФ.

- Раньше мы говорили о продовольственной безопасности, в том числе и продовольственной безопасности Самарской области, а сейчас мы говорим об экспорте, мы видим хороший экспортный потенциал региона. У нас намечены долгосрочные стратегические планы развития, и мы надеемся, что продукция производителей губернии будет представлена за пределами нашей страны, - прокомментировал Максим Увайдов.

После этого Дмитрий Азаров посетил все 27 павильонов. Почетных гостей везде встречали песнями, танцами и, конечно, угощали продукцией собственного производства.

Одной из самых ярких была площадка Исаклинского района. Артисты Александр Славкин и Екатерина Богатова из ансамбля «Исток» исполнили народные песни, а сельские мастерицы накрыли такой стол, что хотелось попробовать буквально все.

- Это национальная кухня, - показывает директор клуба из села Самсоновка Зоя Сергеева. - Вот шартан - в овечью требуху кладется мясо, печень, сердце, легкие и на слабом огне в печи готовится три дня. Шартан хранится месяцами, при этом это очень вкусно.

Районы области привезли не только сельхозпродукцию, которую можно было попробовать, но и изделия ремесленников. Глава региона предложил им собраться на совещании по развитию туризма, чтобы обсудить вопросы отрасли и совместно разработать стратегию продвижения местных брендов.

Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ.

Себя показать, других посмотреть

На выставку участники приезжают с разными целями. Но главное для большинства - установить деловые контакты.

- На выставке мы ежегодно заключаем новые договоры, находим не только клиентов, но и партнеров, - говорит участник выставки Дмитрий Орлов. - Участвуем уже много лет и будем участвовать.

Арман Калоян из Шигонского района привез на выставку быка Халка калмыцкой породы. Вокруг него постоянно толпились желающие сфотографироваться на фоне огромного животного, его вес - более тонны. Со временем он станет в два раза тяжелее.

- Мы занимаемся племенной работой, продаем телят. Сейчас у нас около трех тысяч калмыков. Это мясная порода, она пользуется большим спросом в Самарской области и за ее пределами: хорошо переносят и зной, и мороз, обладают высоким иммунитетом. Бизнес у нас идет хорошо, поэтому на выставку мы приезжаем просто себя показать, - рассказывает животновод.

Выставка открыта для всех. Денис и Татьяна Пузиковы - ветеринары из Кинеля. Коровы и лошади - это их хобби. Они с гордостью демонстрировали першерона Саню, а также телочек джерсийской и айрширской пород.

- Обычно люди покупают коров, чтобы молока было больше, а мы делаем акцент на качество. Молоко айрширской коровы могут употреблять даже люди с непереносимостью молочного белка. Оно гипоаллергенное. Говорят, в советское время такое молоко поставляли в Кремль. Джерсийская корова дает очень вкусное, жирное, как сливки, молоко. А еще они очень красивые! - улыбается Денис Пузиков.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Развитие села - приоритетная задача»

Глава региона подвел итоги работы сельскохозяйственной отрасли.

По словам губернатора, экспорт продукции АПК России уже 1 сентября превысил 221 миллион долларов при плановом показателе 220 миллионов долларов за текущий год.

- Это ли не показатель востребованности продукции нашего сельского хозяйства, высоких технологий в сфере АПК, опыта и профессионализма тружеников села? - отметил губернатор. - Более 50 стран получают продукцию сельского хозяйства из Самарской области. И результаты первого года реализации нацпроекта, нацеленного на экспорт продукции за рубеж и экспорт продукции АПК федерального проекта, вселяет в нас уверенность, что все задачи, которые определены Президентом РФ Владимиром Путиным, мы вместе исполним.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что все национальные проекты имеют важнейшую составляющую - развитие села. Сегодня президент страны, федеральная, региональная и муниципальная власть создают условия для того, чтобы жить на селе было комфортно. «Я еще раз хочу поблагодарить вас за ваш труд и пожелать успехов нашему форуму. Вперед, к новым знаниям, новым достижениям, к повышению уровня благосостояния каждого жителя сельских территорий», - обратился Дмитрий Азаров к фермерам.

ДОСКА ПОЧЕТА

Лучшим аграриям - честь и награды

Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев за вклад в развитие экономики региона.

В день открытия выставки - а форум работал три дня - по традиции чествовали тех, кто своим трудом, упорством и настойчивостью добился успеха. Почетной грамотой Президента Российской Федерации был награжден Валерий Лубоцкий. В сельском хозяйстве он трудится более 27 лет. Серебряную медаль за вклад в развитие агропромышленного комплекса России губернатор вручил генеральному директору АО «Тепличный» Михаилу Фаерману. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» присвоено генеральному директору ООО «Маслозавод Пестравский» Ильясу Аюпову. Среди награжденных - зоотехники, руководители крестьянско-фермерских хозяйств, простые трактористы и механизаторы. В том числе и механизатор из Большечерниговского района Юрий Захаров. Ему в этот день было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области». Его трудовой стаж - 33 года.

Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ.

Лаборатория оценки качества молока и современные цеха

В Самарской области совершенствуют технологии производства сельхозпродукции.

Настоящим украшением выставки стал уже традиционный - он проходит в восьмой раз - конкурсный показ лучших сельскохозяйственных животных региона. Такое мероприятие в Поволжье проводится только в Самарской области. Показ состоялся при поддержке НКО «Ассоциация производителей крупного рогатого скота голштинской породы». И самарские коровы действительно хороши - это подтвердили международные эксперты, выступившие в роли судей. Дмитрию Азарову показали быка-рекордсмена - в 14 месяцев он весит 800 килограммов. Кроме того, зашла речь и о решениях, принятых на выставке в прошлом году. На XX форуме говорилось о необходимости создания в регионе лаборатории мониторинга оценки качества молока. Сказано - сделано: лаборатория работает уже месяц. Она действует на базе Самарской областной ветеринарной лаборатории, расположенной в поселке Мехзавод. Ее создание - необходимость: на территории области успешно работают 10 племенных организаций молочного направления. Требования к ним самые высокие. В том числе необходимо ежемесячно исследовать молоко от каждой дойной коровки. Это позволяет совершенствовать технологии производства молока и в целом способствует повышению качества продукции.

Руководитель департамента ветеринарии Самарской области Александр Шашкин рассказал губернатору, что лаборатория оснащена самым современным высокоточным оборудованием. Оно позволяет проводить подсчет числа соматических клеток в сыром молоке. Этот скрининг является лучшим на сегодняшний день способом профилактики мастита и кетоза у животных - можно принять превентивные меры, предупредив развитие заболевания. Исследования проводятся по 12 показателям, заводчик получает необходимые ему достоверные данные. Результат - улучшение качества и гигиены молока, контроль состояния здоровья буренок. Новые методы позволяют наладить сбалансированное кормление, контроль наследственности, селекции, расчет оценки племенных качеств животных, а также выстроить взаимоотношения с переработчиками в вопросах ценообразования. Услугами лаборатории могут пользоваться племенные хозяйства, молочно-товарные фермы и фермеры не только из Самарской области, но и из других регионов, где подобных лабораторий пока нет.

Несколько перспективных проектов представила на форуме группа компаний «Центр-Резерв». На территории Красноармейского района она реализует стратегически важный для региона инвестиционный проект по строительству свиноводческого комплекса производственной мощностью 7 тысяч тонн свиней на убой в живом весе. Правительство оказывает производителю широкую поддержку. У группы компаний есть почти 7 тысяч гектаров пашни в Красноармейском районе, которые обрабатываются и составляют сырьевую базу для производства комбикормов для свинокомплекса. Осенью 2019 года группа планирует ввести в эксплуатацию собственный комбикормовый завод на Хлебной площади Самары мощностью 30 тонн в час. Это позволит значительно снизить транспортные и производственные издержки свинокомплекса. А на следующий год запланирован запуск крупнейшего убойного комплекса мощностью до 100 свиных голов в час и 25 голов крупного рогатого скота в час. Следует отметить, что пока на территории региона подобных боен нет, производители мясной продукции вынуждены пользоваться услугами компаний из других регионов. Открытие комплекса в Самарской области решит этот вопрос.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На ярмарке представили экзаменационный автобус

Мобильный пункт позволяет тестировать работников сельхозотрасли без отрыва от производства.

Во всех отраслях производства сегодня ценятся высококвалифицированные кадры. И сельское хозяйство не исключение. Для удобства аграриев разработан мобильный пункт приема экзаменов на право управления самоходными машинами: тракторами, экскаваторами, комбайнами и другой сельскохозяйственной техникой. С виду это обычный автобус, но он оснащен интернетом и всем необходимым оборудованием для проверки знаний. Пройти тест можно в короткий срок, практически без отрыва от работы - автобус приедет туда, куда нужно.

- Эта разработка позволяет жителям отдаленных районов губернии сдавать экзамены и получать госуслугу в электронном виде, - рассказывает консультант управления Гостехнадзора Самарской области Олег Ширяев. - Добраться даже до районного центра в страду не просто. Спрос большой - очень много интересующихся. Мы видим, что это актуально.

Все желающие могли принять участие в конкурсе и сдать экзамен. Лучшие получили призы.

- У меня права есть, но захотелось себя проверить, да и интересно это - не слышал раньше, что можно сдать экзамены таким образом, - говорит участник конкурса Владимир Кильдюшов. - Удобно, что сказать! Надеюсь, это чудо техники станет привычным.

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