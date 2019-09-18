2019-09-18T11:40:17+03:00
Общество

Строго по ГОСТу: Лучшие напитки для детей и взрослых

ООО «Золотой хмель» радует самарцев новыми оригинальными вкусами
Александра БЕЛОВА
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Ассортимент семейного предприятия постоянно расширяется.Ассортимент семейного предприятия постоянно расширяется.Фото: Личный архив
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И по усам текло, и в рот попало

XXI Поволжская агропромышленная выставка - уникальная возможность не только просмотреть, чем живут современные сельчане, но и попробовать вкуснейшую продукцию местных производителей. Около стенда ООО «Золотой хмель» было особенно оживленно, ведь вкусные и разнообразные напитки здесь буквально лились рекой.

- Обычная медовуха, хоть и вкусная, но очень сладкая, - делится впечатлениями посетитель выставки Константин Саран. - А сегодня я попробовал напиток с разными добавками, и мне очень понравилось. Не приторно, вкусно, оригинально.

ООО «Золотой хмель» специализируется на производстве пенных и слабоалкогольных напитков. Одной медовухи до недавнего времени производилось шесть сортов. В этом году перечень пополнился сразу девятью наименованиями. И это заслуга постоянных клиентов фирменных магазинов семейного предприятия - именно они настаивали на расширении ассортимента.

- Медовуху мы производим с 2013 года. Технология классическая: в составе только мед, хмель и вода, - рассказывает коммерческий директор ООО «Золотой хмель» Елена Худанова. - Но чтобы разнообразить ассортимент, чтобы люди могли выбрать оптимальный для себя напиток, мы добавляем концентраты соков. Сегодня нашим покупателям предлагается медовуха с клюквой, малиной, вишней, а также с экзотическими фруктами и травами, например с лемонграссом. Наполнители придают хорошо знакомому напитку неожиданные оттенки, и это очень нравится самарцам. Также мы расширили линейку пенного. В этом году начали производство еще двух сортов, кроме шести уже полюбившихся жителям региона.

Для обогащения, усложнения и улучшения вкуса технологи используют разнообразные добавки: рис, сахар, пряности… Все компоненты объединяет одно: они натуральные. Никакой «химии» не применяется - цвет и консистенция достигаются в результате натурального брожения и использования отборного солода.

- Мы работаем по ГОСТу. Самому строгому, бескомпромиссному, - уверяет производитель.

Главное - вода

Магазины ООО «Золотой хмель» есть сегодня по всей области: в Кинель-Черкассах, Отрадном, Бугуруслане, Бузулуке, Клявлино, Исаклах и конечно, в Самаре. Объемы производства растут пропорционально спросу. А секрет популярности - в тщательном подборе натуральных ингредиентов. Именно они дарят напитку неповторимые вкус и аромат. Производство расположено в селе Старый Аманак Похвистневского района. Из артезианской скважины в экологически чистом уголке Самарской области добывают вкусную и чистую воду с глубины 130 метров. Вода поступает на небольшой, практически домашний завод, где проходит несколько ступеней очистки и разливается по бутылкам разного объема. Эта же вода используется в производстве слабоалкогольной и безалкогольной продукции.

- Дети и взрослые очень любят наш квас, традиционные лимонады и новинки со вкусом дыни, мангостина, клюквы, черной смородины. Очень популярен «Чайный гриб» - тот самый напиток, который стоял раньше в трехлитровых банках на кухне у каждой бабушки. Его очень любят поклонники здорового образа жизни: в нем много полезных микроэлементов, - говорит Елена Худанова.

В планах у предприятия - наладить производство сидра на натуральном яблочном соке.

- Мы уже 10 лет на этом рынке, и спрос только растет. Почему? 80% успеха - наша вода первой категории качества, - считает исполнительный директор ООО «Золотой хмель» Егор Худанов. - Мы неукоснительно соблюдаем технологические процессы. Я обучился технологии производства в Москве, что позволило усовершенствовать производство. Качество контролируется на всех этапах, соблюдаются все санитарные нормы. И это приносит свои плоды: потребитель выбирает нашу продукцию, любит ее. Попробуйте, убедитесь сами.

КАК НАС НАЙТИ

446472, Самарская область, Похвистневский район, с. Старый Аманак, ул. Вотлашова, д. 29

Телефон/факс: 8 (84656) 4-45-21

amanakpz@ya.ru

zolotoy_hmel/

drinks4soul

pivovar163.ru/

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